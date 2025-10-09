Вышел трейлер загадочного сериала Pluribus от создателя «Во все тяжкие»

Стриминговый сервис Apple TV+ наконец-то показал первый полноценный трейлер научно-фантастического сериала Pluribus. Это новая работа Винса Гиллигана, автора культовых «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».
Сюжет Pluribus держится в секрете, но первые кадры из трейлера показывают город, где эмоции регулируются технологиями, а человеческие чувства стали угрозой стабильности. В роликах Гиллиган снова демонстрирует свой фирменный стиль — холодные цвета, тонкий сарказм и разрушение моральных границ. Проект обещает стать самой амбициозной работой режиссёра со времён «Лучше звоните Солу».
Премьера первых двух серий состоится 7 ноября на Apple TV+.