Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Вышел жуткий трейлер «Оборотня» Роберта Эггерса — режиссера фильмов «Ведьма и «Маяк»

Артем


Премьера намечена на октябрь текущего года.

Компания Focus Features представила дебютный трейлер хоррора «Оборотень» (Werwulf) — нового фильма Роберта Эггерса («Ведьма», «Маяк» и «Носферату»). Главную роль получил Аарон Тейлор-Джонсон («28 лет спустя», «Крейвен-охотник»).

Сюжет развернется в Англии XIII века, когда жители деревни становятся жертвами загадочного существа из древних легенд. 

Уже в ролике замечен фирменный стиль Эггерс, погружающий зрителя в тревожную неизвестность. Образ оборотня ограничивается короткими сценами человеческой трансформации. Лента снята в формате 4:3 и местами черно-белом формате.

Также в съемках приняли участие: Лили-Роуз Депп, Уиллем Дефо и Ральф Инесон, уже работавшие с режиссёром над «Носферату». Премьера «Оборотня» в зарубежном прокате состоится в конце октября 2026 года.

-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Что посмотреть в июле 2026: мировые и российские премьеры фильмов
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Рекомендации

Рекомендации

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино и сериалов, которые уже есть в хорошем качестве

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также