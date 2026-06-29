Вышел жуткий трейлер «Оборотня» Роберта Эггерса — режиссера фильмов «Ведьма и «Маяк»

Премьера намечена на октябрь текущего года.Компания Focus Features представила дебютный трейлер хоррора «Оборотень» (Werwulf) — нового фильма Роберта Эггерса («Ведьма», «Маяк» и «Носферату»). Главную роль получил Аарон Тейлор-Джонсон («28 лет спустя», «Крейвен-охотник»).Сюжет развернется в Англии XIII века, когда жители деревни становятся жертвами загадочного существа из древних легенд.Уже в ролике замечен фирменный стиль Эггерс, погружающий зрителя в тревожную неизвестность. Образ оборотня ограничивается короткими сценами человеческой трансформации. Лента снята в формате 4:3 и местами черно-белом формате.Также в съемках приняли участие: Лили-Роуз Депп, Уиллем Дефо и Ральф Инесон, уже работавшие с режиссёром над «Носферату». Премьера «Оборотня» в зарубежном прокате состоится в конце октября 2026 года.