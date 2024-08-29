Вышла режиссёрская версия «Наполеона» Ридли Скотта

Фархад
Nap

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил режиссёрскую версию фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом в главной роли. Она стала на 48 минут дольше оригинальной картины, вышедшей в ноябре прошлого года.

Первоначально «Наполеон» дебютировал в кинотеатрах США, где ему удалось собрать $221 млн, а на платформе Apple TV+ он появился только в марте 2024 года. К слову, Apple впервые выпускает альтернативную версию одного из своих оригинальных фильмов.

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В дополнительные 48 минуты вошли кадры с битвой при Маренго, а также больше информации о жизни Жозефины и гибели Наполеона. Фильм доступен на Apple TV+ в официальном русском дубляже (с теми самыми голосами).

Жаль, что изменился только хронометраж, а ведь Apple могла пойти по пути Зака Снайдера и перевыпустить фильм в соотношении сторон 4:3 для комфортного просмотра на iPad.
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Источник:
Apple
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Комментарии

+4483
Gabriel
Интересно будет посмотреть.
Вчера в 20:43
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