Warner Bros. хочет обратно в Россию

Артем
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Кинокомпания подала заявку в Роспатент на регистрацию логотипа в виде стилизованных букв WB. Об этом сообщает агентство «Москва».

Согласно документации, товарный знак регистрируется по 13 различным классам международной классификации товаров. Это разрешает компании снимать и показывать фильмы, транслировать их в сети и в кинотеатрах, а также создавать компьютерные игры, продавать одежду, игрушки, спортивные товары, постельное белье, посуду, пакеты, ювелирные изделия и бытовую электронику.

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Также под названием бренда можно будет собирать информацию в базы данных, заниматься рекламой, открывать рестораны и создавать социальные сети.
Компания прекратила свою работу в России в марте 2022 года, приостановив показ и лицензирование нового контента. В июле 2024 года Warner Bros. приняла решение ликвидировать свое зарегистрированное юрлицо.
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Источник:
Москва
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Комментарии

Dmitriy
+1100
Dmitriy
А хохо не хохо?
час назад в 19:58
#
+863
amabilis1977
Вернутся ведь уродцы свою гомосятину нам показывать снова.
12 минут назад
#
fly666666
+532
fly666666
WB у нас уже есть ващет
10 минут назад
#