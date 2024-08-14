Warner Bros. хочет обратно в Россию

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Кинокомпания подала заявку в Роспатент на регистрацию логотипа в виде стилизованных букв WB. Об этом сообщает агентство «Москва».Согласно документации, товарный знак регистрируется по 13 различным классам международной классификации товаров. Это разрешает компании снимать и показывать фильмы, транслировать их в сети и в кинотеатрах, а также создавать компьютерные игры, продавать одежду, игрушки, спортивные товары, постельное белье, посуду, пакеты, ювелирные изделия и бытовую электронику.Также под названием бренда можно будет собирать информацию в базы данных, заниматься рекламой, открывать рестораны и создавать социальные сети.Компания прекратила свою работу в России в марте 2022 года, приостановив показ и лицензирование нового контента. В июле 2024 года Warner Bros. приняла решение ликвидировать свое зарегистрированное юрлицо.