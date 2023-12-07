Яндекс 360 выпустил документальный фильм о влиянии технологий на человека

В основе фильма «Дилемма технологий» — эксперимент режиссера, который на время съемок погрузился в цифровой вакуум и отказался от всех сервисов коммуникации в жизни и работе. Вместо документов на Диске и онлайн-заметок к съемочном процессу — блокнот и бумажные копии сценария, взамен мессенджера и видеозвонков — кнопочный телефон и текстовые сообщения.
Основная цель эксперимента — понять природу взаимоотношений человека с
технологиями последних лет. История главного героя, беседы с сотрудниками Яндекса и экспертами в области психологии, культурологии и когнитивистики показывают, какое влияние технологии оказывают на повседневную жизнь человека. Участники эксперимента пытаются решить важную дилемму: с одной стороны технологии упрощают нашу жизнь, а с другой — технологическая зависимость создает все больше проблем в современном обществе.
«Бытовое развитие технологий за последние 25 лет полностью изменило мир. Гаджеты, сервисы и приложения заняли прочное место в жизни каждого человека. Вместе с тем поменялись темп жизни, потребление информации и услуг, способы и скорость коммуникации. Этот фильм — размышления на тему персонального использования технологий и того, какие принципы помогают их создавать. Если человек будет лучше понимать, чего он хочет от цифрового мира, что его мотивирует, то и сервисы от этого понимания станут только лучше, удобнее и полезнее. Это позволит проводить время не за гаджетами, а тратить его на свою жизнь и общение с близкими», — рассказывает генеральный директор Яндекс 360 Владимир Русинов.