Закрылся самый популярный в мире сайт с пиратскими фильмами и сериалами

Торрент-трекер RARBG объявил о закрытии. Это был один из крупнейших и самых посещаемых в мире ресурсов, где распространялись пиратские копии фильмов, сериалов и других видеопродуктов.Владельцы RARBG закрыли сайт по своей инициативе. Среди причин называются последствия коронавирусной пандемии и финансовые сложности. Сообщается, что один из владельцев RARBG умер от COVID-19, а другие до сих пор страдают от осложнений после болезни. Доходы сайта перестали расти, а расходы на оплату серверов, напротив, выросли из-за инфляции в Европе, поэтому за последние несколько месяцев проект стал убыточным.RARBG был запущен в 2008 году и стал популярен не только среди пиратов. Сайт также использовался авторами контента для вполне легального и официального распространения видео. Это был своего рода YouTube для гиков — все видео распространялись бесплатно, а авторы или релизеры зарабатывали на размещении рекламных вставок.