Закрылся самый популярный в мире сайт с пиратскими фильмами и сериалами

Александр


Торрент-трекер RARBG объявил о закрытии. Это был один из крупнейших и самых посещаемых в мире ресурсов, где распространялись пиратские копии фильмов, сериалов и других видеопродуктов.

Владельцы RARBG закрыли сайт по своей инициативе. Среди причин называются последствия коронавирусной пандемии и финансовые сложности. Сообщается, что один из владельцев RARBG умер от COVID-19, а другие до сих пор страдают от осложнений после болезни. Доходы сайта перестали расти, а расходы на оплату серверов, напротив, выросли из-за инфляции в Европе, поэтому за последние несколько месяцев проект стал  убыточным.



RARBG был запущен в 2008 году и стал популярен не только среди пиратов. Сайт также использовался авторами контента для вполне легального и официального распространения видео. Это был своего рода YouTube для гиков — все видео распространялись бесплатно, а авторы или релизеры зарабатывали на размещении рекламных вставок.
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Комментарии

tellurian
+5011
tellurian
Жаль. Хороший был ресурс.
2 часа назад в 23:00
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Seagull
–413
Seagull
Не знаешь как оправдываться, ссылайся на ковид )
2 часа назад в 23:01
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Mr.Igor
+107
Mr.Igor
Хм, даже и не знал о таком )))
2 часа назад в 23:04
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+20
OnVoG
Самый прикол что у Кузнецова с английским плохо. Значит он там не игры качал, не фильмы, и не сериалы. А порнушку. @Кузнецов — где теперь порнуху то брать будем?
минуту назад
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