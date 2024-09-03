Жуткая «Улыбка 2» показана в свежем трейлере

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Релиз хоррора ожидается уже этой осеньюParamount Pictures выложила дебютный трейлер «Улыбки 2» — продолжение хитового хоррора 2022 года. Сюжет развернется вокруг Скай Райл, молодой поп-звезды, отправившейся в мировое турне. Во время поездки на девушку открывает охоту потусторонняя сущность, которая способна перевоплощаться в других людей. Также зрители вновь встретят Джоэла — бойфренда главной героини из оригинальной ленты.Режиссером и сценаристом выступил автор первой части Паркер Финн. Главные роли исполнили Наоми Скотт («Аладдин», «Ангелы Чарли»), Кайл Галлнер («Крик», «Пассажир»), Розмари ДеУитт («Пацаны», «Черное Зеркало») и другие.В зарубежном прокате «Улыбку 2» ожидают уже 18 октября.