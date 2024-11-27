Жуткий хоррор «Ужасающий 3» вышел в домашнем прокате

Артем

Кровавый клоун сорвал бешеную кассу в кинопрокате.

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«Ужасающий 3» уже вышел в «цифре» и доступен на стримминговых сервисах, а также в сети.

Ранее обезглавленный клоун-маньяк Арт восстанавливается и намерен поквитаться с несостоявшейся жертвой, что залечивает травмы в психлечебнице. Однако к ее выздоровлению убийца успел набрать сил, примерить костюм Санты и готов к раздаче особо жестоких «подарков» всем жителям округа Майлз. 

Режиссером фильма стал несменный Дэмиен Леоне. Роли исполнили: Лорен ЛаВера, Дэвид Ховард Торнтон, Саманта Скаффиди, Джейсон Патрик.

Фильм получил феноменальный успех в прокате — при бюджете всего в $2 миллиона клоун насобирал свыше $87 миллионов. На Rotten Tomatoes фильм набрал 77% «свежести» от критиков и 85% от зрителей. Показали IMDb скромнее — 6,5 баллов из 10.

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Комментарии

+29
BIV
Если честно не очень .
час назад в 12:53
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kardigan
+3793
kardigan BIV
Если ещё честнее, то полное трешёвое г… как такой отстой можно смотреть?
51 минуту назад
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Дмитрий Могучев
+463
Дмитрий Могучев
Если уж совсем честно, скачал вроде давно , но не смотрел. И не знаю буду ли.
37 минут назад
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