Жуткий хоррор «Ужасающий 3» вышел в домашнем прокате



Кровавый клоун сорвал бешеную кассу в кинопрокате. Кровавый клоун сорвал бешеную кассу в кинопрокате. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Ужасающий 3» уже вышел в «цифре» и доступен на стримминговых сервисах, а также в сети.Ранее обезглавленный клоун-маньяк Арт восстанавливается и намерен поквитаться с несостоявшейся жертвой, что залечивает травмы в психлечебнице. Однако к ее выздоровлению убийца успел набрать сил, примерить костюм Санты и готов к раздаче особо жестоких «подарков» всем жителям округа Майлз.Режиссером фильма стал несменный Дэмиен Леоне. Роли исполнили: Лорен ЛаВера, Дэвид Ховард Торнтон, Саманта Скаффиди, Джейсон Патрик.Фильм получил феноменальный успех в прокате — при бюджете всего в $2 миллиона клоун насобирал свыше $87 миллионов. На Rotten Tomatoes фильм набрал 77% «свежести» от критиков и 85% от зрителей. Показали IMDb скромнее — 6,5 баллов из 10.