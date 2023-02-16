Жёсткие драки, перестрелки и суровый Киану Ривз в финальном трейлере фильма «Джон Уик 4»

Артем
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По сюжету фильма наемный киллер по кличке Баба Яга, пытается завязать с криминальным прошлым и зажить спокойной жизнью. Премьера состоится 24 марта 2023 года.

Lionsgate решила подогреть интерес к приближающемуся релизу и представила новый трейлер долгожданного боевика. Как и ожидалось, ролик наполнен динамичными экшен-сценами, погонями и жёсткими расправами с армиями врагов. 


Судя по кадрам, мы вновь встретимся с подпольным мафиози Голубиным Королем и увидим новых антигероев — например, Кейна в исполнении Донни Йена («Ип Ман»), и Киллу, которого играет Скотт Эдкинс («Ультиматум Борна»). По данным СМИ четвертая часть станет самой длинной, ее хронометраж составит 2 часа 40 минут. 

Посмотреть премьеру на большом экране можно будет с 24 марта 2023 года.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

+4544
Carter_Mayers
Ох Киану, ох хорош, и в экшенах круто выглядит и любой жанр ему по плечу в принципе
10 минут назад
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