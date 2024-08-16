Зрители ждали «Дэдпул и Росомаха» с оригинальными голосами в кинотеатрах, а получили «экранку» с посредственным качеством

Артем
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Студия Red Head Sound обещала каноничным дубляж с голосами Гланца и Рахленко. Перед просмотром кинотеатры предлагали зрителям вернуть деньги за просмотр.

3 августа в российских кинотеатрах стартовал неофициальный прокат экшена «Дэдпул и Росомаха». Фильм крутили с дублированным для стран СНГ переводом и оригинальным видеорядом. Параллельно с премьерой, студия озвучания Red Head Sound анонсировала собственную озвучку, с голосами полюбившихся актеров — Петра Гланца в образе Дедпула и Александра Рохленко — Росомахи. Релиз наметили на 15 августа. 

За это время RHS подогревала ожидание фанатов трейлерами в своем дубляже и делилась процессом работы. В постах студия рассказывала и о других приглашенных звезда — в озвучке принимали участие дизайнер Артемий Лебедев и один из первых ютуберов Макс +100500. Однако после премьеры, студию засыпали гневными комментариями.
Поскольку у RHS не было на руках оригинального фильма, студия наложила звуковую дорожку на «экранку» и в таком виде разослала по кинотеатрам. Судя по всему, о посредственном качестве фильма прокатчики узнали в последний момент и успели сделать предупредительный дисклеймер.

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Зрители жалуются не только на нечеткое качество картинки, но и на само сведение — звук тихий, а движение губ актеров часто не совпадают с репликами. К актерам озвучки претензий нет.

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Уже после инцидента Red Head Sound признались, что видеоряд неоригинальный, однако предупредить об этом зрителей заранее не сочли нужным:

«Что касается картинки: она не идеального качества, доступа к кинотеатральной версии у студии нет, так как она занимается озвучиванием, а не видеорядом.
НО — это не экранное качество произведения, в открытом доступе такую картинку Вы найти не сможете».
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Комментарии

+167
просто дед
Смотрел Дом дракона с их озвучкой второй сезон, просто жесть …
Звук отвратный, да голоса старые, но Хз на сколько оно того стоит .
Пришлось начать учить английский чтобы смотреть в оригинале 🙄
2 часа назад в 10:18
#
tellurian
+1656
tellurian просто дед
Язык второй всегда полезен. Не только кино смотреть.
50 минут назад
#
+4782
Carter_Mayers
Да в кинотеатры сейчас и ходить в принципе не на что и ожидать какого-то чуда с новинками, вообще не стоит. Только на всяких нелегальных сервисах, спустя время, можно точно получить хорошую картинку и даже иногда дублированный перевод. Чудеса случаются всё же, хоть и реже сейчас. Как выживают и живут всякие Каро, Синема Парки и прочие, вообще не понятно
час назад в 11:29
#
+26
sicstack
А ничего страшного, что РХС предоставляет кинотеатрам только аудиодорожку с дубляжом. А все претензии по качеству самой картинки нужно предъявлять исключительно к кинотеатру.Киеотеатр мог самостоятельно скачать TS с Рутуба и потом наложить аудиодорожку РХС на видео.
46 минут назад
#
+167
просто дед sicstack
Ну тут судя по всему вопросы именно к сведению звука, если картинка пошла в одно место а звук в другое , тут явно претензии к РХС
14 минут назад
#
+932
Paspartu
Хз, ходил в кино. С изображением было всё норм. Не экранка по крайней мере.
Но, возможно, некогда было оценивать качество. Ведь фильм смешной и интересный.
9 минут назад
#
+932
Paspartu Paspartu
А, я плохо прочитал. Смотрел в другой озвучке.
Но мне пох какие там голоса.
7 минут назад
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