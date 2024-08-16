Зрители ждали «Дэдпул и Росомаха» с оригинальными голосами в кинотеатрах, а получили «экранку» с посредственным качеством

«Что касается картинки: она не идеального качества, доступа к кинотеатральной версии у студии нет, так как она занимается озвучиванием, а не видеорядом.

НО — это не экранное качество произведения, в открытом доступе такую картинку Вы найти не сможете».

Студия Red Head Sound обещала каноничным дубляж с голосами Гланца и Рахленко. Перед просмотром кинотеатры предлагали зрителям вернуть деньги за просмотр.3 августа в российских кинотеатрах стартовал неофициальный прокат экшена «Дэдпул и Росомаха». Фильм крутили с дублированным для стран СНГ переводом и оригинальным видеорядом. Параллельно с премьерой, студия озвучания Red Head Sound анонсировала собственную озвучку, с голосами полюбившихся актеров — Петра Гланца в образе Дедпула и Александра Рохленко — Росомахи. Релиз наметили на 15 августа.За это время RHS подогревала ожидание фанатов трейлерами в своем дубляже и делилась процессом работы. В постах студия рассказывала и о других приглашенных звезда — в озвучке принимали участие дизайнер Артемий Лебедев и один из первых ютуберов Макс +100500. Однако после премьеры, студию засыпали гневными комментариями.Поскольку у RHS не было на руках оригинального фильма, студия наложила звуковую дорожку на «экранку» и в таком виде разослала по кинотеатрам. Судя по всему, о посредственном качестве фильма прокатчики узнали в последний момент и успели сделать предупредительный дисклеймер.Зрители жалуются не только на нечеткое качество картинки, но и на само сведение — звук тихий, а движение губ актеров часто не совпадают с репликами. К актерам озвучки претензий нет.Уже после инцидента Red Head Sound признались, что видеоряд неоригинальный, однако предупредить об этом зрителей заранее не сочли нужным: