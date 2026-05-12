10 вещей, которые бесят таксистов больше всего (и портят ваш рейтинг)

В приложениях для заказа такси водители тоже могут оценивать пассажиров. Рейтинг влияет на скорость подачи машины, а в некоторых сервисах — и на возможность заказывать поездки. У водителей свои представления о том, как должен вести себя пассажир, что приводит к неприятностям (снижению оценки или просьбе покинуть автомобиль). Вот десять ситуаций, в которых такое может случиться.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Пассажир часто ездит за город. Водители ставят ему единицы, чтобы больше не получать от него заказы, ведь дорога долгая, а из места назначения будет сложно уехать с новым клиентом.Пассажир честно выбирает опцию «Перевозка животных», переплачивает за это, но всё равно получает единицу — просто за факт того, что в машине была кошка или собака, пусть и в переноске.Пассажир вежливо просит сделать звук тише или погромче. У водителя портится настроение, из-за чего он может решить в отместку навредить рейтингу пассажира.Водитель пропускает поворот и делает большой крюк по пробкам. Пассажир указывает на ошибку (пусть и заслуженно) — получает единицу.Жильё находится в месте, куда неудобно заезжать. Водители часто снижают рейтинг не за поведение, а за адрес.Пассажир оплатил поездку со скидкой. Водители возмущаются низкой стоимостью заказа и ставят плохую оценку.Пассажир просит водителя убрать смартфон из рук и не переписываться во время движения. За могут испортить рейтинг, а в случае словесной перепалки даже высадить из машины.Пассажир не уточнаяет в чате размер вещей, они не помещаются в багажник, часть приходится ставить на сиденье. За это наказывают низкой оценкой, так как на сиденьях остаются следы или грязь.Даже если пассажир предупреждает о задержке (например, из-за сломанного лифта), водитель всё равно поставит единицу за то, что его заставили ждать дольше пары минут, ведь время это деньги.Молчаливый пассажир получил «кол» за «нелюдимость», а разговорчивый — за то, что отвлекает. Если они на одной волне, оценка не испортится.Чтобы не испортить себе рейтинг, соблюдайте несколько правил. Заранее предупреждайте о крупном багаже. Выходите к машине без опозданий, а если задержка неизбежна — пишите в чат, но будьте готовы к тому, что это не всегда спасёт. Не критикуйте маршрут при водителе, лучше смиритесь или обратитесь в поддержку после поездки. При перевозке животных всегда отмечайте опцию, но помните: оценка всё равно может снизиться. И главное — не спорьте из-за музыки или смартфона. Даже вежливая просьба иногда оборачивается конфликтом.