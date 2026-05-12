10 вещей, которые бесят таксистов больше всего (и портят ваш рейтинг)

Александр

Фото Magnific

В приложениях для заказа такси водители тоже могут оценивать пассажиров. Рейтинг влияет на скорость подачи машины, а в некоторых сервисах — и на возможность заказывать поездки. У водителей свои представления о том, как должен вести себя пассажир, что приводит к неприятностям (снижению оценки или просьбе покинуть автомобиль). Вот десять ситуаций, в которых такое может случиться.

Дальняя поездка. Пассажир часто ездит за город. Водители ставят ему единицы, чтобы больше не получать от него заказы, ведь дорога долгая, а из места назначения будет сложно уехать с новым клиентом.

Перевозка питомца. Пассажир честно выбирает опцию «Перевозка животных», переплачивает за это, но всё равно получает единицу — просто за факт того, что в машине была кошка или собака, пусть и в переноске.

Просьба убавить или прибавить музыку. Пассажир вежливо просит сделать звук тише или погромче. У водителя портится настроение, из-за чего он может решить в отместку навредить рейтингу пассажира.

Критика маршрута. Водитель пропускает поворот и делает большой крюк по пробкам. Пассажир указывает на ошибку (пусть и заслуженно) — получает единицу.

Неудобный подъезд к дому. Жильё находится в месте, куда неудобно заезжать. Водители часто снижают рейтинг не за поведение, а за адрес.

Использование промокода. Пассажир оплатил поездку со скидкой. Водители возмущаются низкой стоимостью заказа и ставят плохую оценку.

Просьба не отвлекаться на смартфон. Пассажир просит водителя убрать смартфон из рук и не переписываться во время движения. За могут испортить рейтинг, а в случае словесной перепалки даже высадить из машины.

Громоздкий багаж. Пассажир не уточнаяет в чате размер вещей, они не помещаются в багажник, часть приходится ставить на сиденье. За это наказывают низкой оценкой, так как на сиденьях остаются следы или грязь.

Ожидание у подъезда. Даже если пассажир предупреждает о задержке (например, из-за сломанного лифта), водитель всё равно поставит единицу за то, что его заставили ждать дольше пары минут, ведь время это деньги.

Несовпадение стиля общения. Молчаливый пассажир получил «кол» за «нелюдимость», а разговорчивый — за то, что отвлекает. Если они на одной волне, оценка не испортится.

Чтобы не испортить себе рейтинг, соблюдайте несколько правил. Заранее предупреждайте о крупном багаже. Выходите к машине без опозданий, а если задержка неизбежна — пишите в чат, но будьте готовы к тому, что это не всегда спасёт. Не критикуйте маршрут при водителе, лучше смиритесь или обратитесь в поддержку после поездки. При перевозке животных всегда отмечайте опцию, но помните: оценка всё равно может снизиться. И главное — не спорьте из-за музыки или смартфона. Даже вежливая просьба иногда оборачивается конфликтом.

Комментарии (4)

Slepoy2.0
Когда я прочитал первую строчку про то, что водитель ставит единицу пассажиру за дальнюю поездку – я просто прекратил читать эту статью. И вообще как-то по фиг в целом. Неужели кто-то сталкивался с понижением рейтинга пассажира? Как много мимо меня проходит слава Богу.:))
2 часа назад в 15:42
Я прикольно сделал. Я спросил у сотрудников Сбербанк – будет ли влиять на рейтинг моей кредитной карты покупка на большую сумму и возвращения практически через три минуты тех же самых средств.
2 часа назад в 15:46
Esthet
Ну этот список можно продолжать бесконечно, не понравился парфюм, изо рта воняет, ну или просто мордой не вышел💁🏻
26 минут назад
Andrew Roxtone
Если какой-то водитель такси эти действительно занимается — исходя из написанного ему следует сменить род деятельности.
9 секунд назад
