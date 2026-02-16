Top.Mail.Ru

3 лучших eSIM для путешествий в 2026 году: как платить картой «МИР» и не разориться на роуминге

Цены на роуминг у «большой четверки» в 2026-м по-прежнему стремятся в космос, но эпоха поиска пластиковых симок в заграничных киосках официально закончена. Сейчас всё решается парой кликов в приложении.

Эта подборка подойдет для ленивых путешественников и коротких поездок. Для сроков дольше одной недели всегда выгодней заморочиться с местной сим-картой.

Главная проблема для нас — оплата. Большинство мировых гигантов вроде Airalo или Holafly всё ещё капризничают при виде российских карт. Но выход есть. Ниже — проверенные сервисы, которые принимают «МИР» и СБП.

Yesim — мой основной сервис

Один из самых «дружелюбных» к пользователям из РФ сервисов. У них швейцарские корни, но интерфейс полностью на русском, а платежи проходят без танцев с бубном.



  • Где работает: 160+ стран.
  • Фишка: Можно купить как пакет гигабайт, так и безлимит на 1, 7, 15 или 30 дней.
  • Оплата: Карты «МИР», Visa/Mastercard РФ, СБП.
  • Плюсы: Часто раздают бонусы за регистрацию. Есть функция VPN внутри приложения.
  • Минус: Цены на безлимит могут «кусаться», если брать на долгий срок.
Тестировал сервис в этом месяце поездкой в Китай — брал 7 дней бизлимита + 1 день отдельный безлимит на Гонконг. В Yesim в качестве приятного бонуса реализована система промокодов. Суть: за каждого приглашенного друга вы можете получить около 5 евро к себе на счет и приглашенный также получает такую же стартовую сумму.

Если захотите попробовать, ловите мой промик на 5 евро: QMGH8405

Важно: после оформления заказа, переходите к оплате и смело выбирайте способ «Банковская карта». Там не будет значка «МИР». Однако вам предложат выбрать сначала страну — выбираем в списке «Россия» и сразу после этого откроется форма, которая принимает «МИР» или СБП.

Kaspersky eSIM Store

Да, это тот самый «Касперский». Они запустили свой магазин eSIM в партнерстве с BNESIM, и это отличное решение для тех, кто доверяет крупным брендам.



  • Где работает: 150+ стран.
  • Фишка: Высокая безопасность соединения и удобный личный кабинет.
  • Оплата: Разумеется, всё работает через российские платежные системы.
  • Плюсы: Прозрачные тарифы без скрытых подписок. Хорошее покрытие в Азии.
Регулярно сравниваю ценники и тут не самые гуманные предложения. Однако сервис также стоит учитывать в качестве альтернативы, которая стабильно принимает к оплате «МИР». Есть система промокодов, но рабочий промик я так и не смог найти. Если обнаружите такой — поделитесь в комментариях.

Unisim

Если вам нужен «умный» расход трафика, то вам сюда. Этот сервис стал особенно популярен в последний год за счет своей гибкости.



  • Где работает: 160+ стран.
  • Фишка: Есть система Pay as you go (оплата по факту). Вы закидываете деньги на баланс, и они не сгорают через неделю, а тратятся только тогда, когда вы пользуетесь интернетом.
  • Оплата: «МИР», СБП, любые российские банки.
  • Плюсы: Идеально для тех, кто ездит в короткие поездки на 2–3 дня. Деньги на балансе «вечные».
  • Минус: Цена за 1 МБ в экзотических странах может быть выше, чем в пакетных предложениях.

Важно: перед покупкой всегда проверяйте, поддерживает ли ваш смартфон технологию eSIM (введите в наборе номера *#06# — если есть пункт EID, значит, всё ок).

Итоги

В качестве итога хочу порекомендовать не делать ставку на какой-либо один сервис. Всегда приятнее держать несколько тузов в рукаве. Первый сервис в списке предлагает приятную систему промокодов, которая дополнительно позволяет снизить расходы на связь за пределами РФ.

Не поленитесь перед поездкой сравнить стоимость мобильного интернета по всем своим сервисам (можно даже попробовать заглянуть в раздел роуминга своего оператора). Так можно будет выбрать наиболее выгодное предложение. Желаю всем приятных путешествий с возможностью оставаться на связи со своими близкими.
