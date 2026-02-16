3 лучших eSIM для путешествий в 2026 году: как платить картой «МИР» и не разориться на роуминге





Цены на роуминг у «большой четверки» в 2026-м по-прежнему стремятся в космос, но эпоха поиска пластиковых симок в заграничных киосках официально закончена. Сейчас всё решается парой кликов в приложении.

Где работает : 160+ стран.

: 160+ стран. Фишка : Можно купить как пакет гигабайт, так и безлимит на 1, 7, 15 или 30 дней.

: Можно купить как пакет гигабайт, так и безлимит на 1, 7, 15 или 30 дней. Оплата : Карты «МИР», Visa/Mastercard РФ, СБП.

: Карты «МИР», Visa/Mastercard РФ, СБП. Плюсы : Часто раздают бонусы за регистрацию. Есть функция VPN внутри приложения.

: Часто раздают бонусы за регистрацию. Есть функция VPN внутри приложения. Минус: Цены на безлимит могут «кусаться», если брать на долгий срок.

QMGH8405

Важно: после оформления заказа, переходите к оплате и смело выбирайте способ «Банковская карта». Там не будет значка «МИР». Однако вам предложат выбрать сначала страну — выбираем в списке «Россия» и сразу после этого откроется форма, которая принимает «МИР» или СБП.

Где работает : 150+ стран.

: 150+ стран. Фишка : Высокая безопасность соединения и удобный личный кабинет.

: Высокая безопасность соединения и удобный личный кабинет. Оплата : Разумеется, всё работает через российские платежные системы.

: Разумеется, всё работает через российские платежные системы. Плюсы: Прозрачные тарифы без скрытых подписок. Хорошее покрытие в Азии.

Где работает : 160+ стран.

: 160+ стран. Фишка : Есть система Pay as you go (оплата по факту). Вы закидываете деньги на баланс, и они не сгорают через неделю, а тратятся только тогда, когда вы пользуетесь интернетом.

: Есть система Pay as you go (оплата по факту). Вы закидываете деньги на баланс, и они не сгорают через неделю, а тратятся только тогда, когда вы пользуетесь интернетом. Оплата : «МИР», СБП, любые российские банки.

: «МИР», СБП, любые российские банки. Плюсы : Идеально для тех, кто ездит в короткие поездки на 2–3 дня. Деньги на балансе «вечные».

: Идеально для тех, кто ездит в короткие поездки на 2–3 дня. Деньги на балансе «вечные». Минус: Цена за 1 МБ в экзотических странах может быть выше, чем в пакетных предложениях.

Важно: перед покупкой всегда проверяйте, поддерживает ли ваш смартфон технологию eSIM (введите в наборе номера *#06# — если есть пункт EID, значит, всё ок).

Итоги

Эта подборка подойдет для ленивых путешественников и коротких поездок. Для сроков дольше одной недели всегда выгодней заморочиться с местной сим-картой.Главная проблема для нас — оплата. Большинство мировых гигантов вроде Airalo или Holafly всё ещё капризничают при виде российских карт. Но выход есть. Ниже — проверенные сервисы, которые принимают «МИР» и СБП.Один из самых «дружелюбных» к пользователям из РФ сервисов. У них швейцарские корни, но интерфейс полностью на русском, а платежи проходят без танцев с бубном.Тестировал сервис в этом месяце поездкой в Китай — брал 7 дней бизлимита + 1 день отдельный безлимит на Гонконг. В Yesim в качестве приятного бонуса реализована система промокодов. Суть: за каждого приглашенного друга вы можете получить около 5 евро к себе на счет и приглашенный также получает такую же стартовую сумму.Если захотите попробовать, ловите мой промик на 5 евро:Да, это тот самый «Касперский». Они запустили свой магазин eSIM в партнерстве с BNESIM, и это отличное решение для тех, кто доверяет крупным брендам.Регулярно сравниваю ценники и тут не самые гуманные предложения. Однако сервис также стоит учитывать в качестве альтернативы, которая стабильно принимает к оплате «МИР». Есть система промокодов, но рабочий промик я так и не смог найти. Если обнаружите такой — поделитесь в комментариях.Если вам нужен «умный» расход трафика, то вам сюда. Этот сервис стал особенно популярен в последний год за счет своей гибкости.В качестве итога хочу порекомендовать не делать ставку на какой-либо один сервис. Всегда приятнее держать несколько тузов в рукаве. Первый сервис в списке предлагает приятную систему промокодов, которая дополнительно позволяет снизить расходы на связь за пределами РФ.Не поленитесь перед поездкой сравнить стоимость мобильного интернета по всем своим сервисам (можно даже попробовать заглянуть в раздел роуминга своего оператора). Так можно будет выбрать наиболее выгодное предложение. Желаю всем приятных путешествий с возможностью оставаться на связи со своими близкими.