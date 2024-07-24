3 приложения для поиска обоев на твоём iPhone

Георгий
Приложения

Мы еженедельно пополняем наш раздел с обоями для смартфонов. Если хочется больше, то, как минимум, на iPhone можно воспользоваться этим тремя приложениями. Они все бесплатные.

One4Wall

Здесь большой выбор нейросетевых обоев. Для удобной навигации есть поиск, а все изображения отсортированы по категориям.

One4Wall

Обои можно добавлять в избранное. При необходимости доступны дополнительные платные разделы, в том числе с обоями для ПК

Скачать приложение в App Store

Backdrops

Здесь также представлен большой ассортимент нейросетевых обоев. Большинство из них доступны бесплатно.

Backdrops

Имеется возможность добавления понравившихся изображений в избранное.

Скачать приложение в App Store

Vellum

В этом приложении представлен довольно разнообразный выбор обоев, включая нейросетевые изображения, фотографии, а также работы цифровых художников.

Vellum

Приложение периодически предлагает приобрести полный доступ. От этого предложения можно отказаться и продолжить скачивать обои.

Скачать приложение в App Store

Мы также напоминаем, что у нас на сайте есть раздел обоев с эффектом глубины специально для iPhone.
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Комментарии

Dmitriy
+1062
Dmitriy
Уже много лет просто гуглю нужную картинку, ибо приложухи то рекламу пихают, то денег хотят (за картинки им не принадлежащие). Ну или свои фотоработы.
56 минут назад
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