3 приложения для поиска обоев на твоём iPhone

Мы еженедельно пополняем наш раздел с обоями для смартфонов. Если хочется больше, то, как минимум, на iPhone можно воспользоваться этим тремя приложениями. Они все бесплатные.
One4WallЗдесь большой выбор нейросетевых обоев. Для удобной навигации есть поиск, а все изображения отсортированы по категориям.
Обои можно добавлять в избранное. При необходимости доступны дополнительные платные разделы, в том числе с обоями для ПК
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BackdropsЗдесь также представлен большой ассортимент нейросетевых обоев. Большинство из них доступны бесплатно.
Имеется возможность добавления понравившихся изображений в избранное.
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VellumВ этом приложении представлен довольно разнообразный выбор обоев, включая нейросетевые изображения, фотографии, а также работы цифровых художников.
Приложение периодически предлагает приобрести полный доступ. От этого предложения можно отказаться и продолжить скачивать обои.
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Мы также напоминаем, что у нас на сайте есть раздел обоев с эффектом глубины специально для iPhone.