Как восстановить удаленные сообщения на iPhone? 3 способа!





Согласитесь, что крайне мало приятного в том, чтобы лишиться всей истории iMessage на iPhone, потеряв переписку с друзьями и другие важные сообщения. Есть риск, что сообщения будут удалены по ошибке, при системном сбое, во время сброса смартфона к заводским настройкам или из-за джейлбрейка. Но даже если это произошло, у вас всё равно остаётся возможность восстановить удалённые сообщения. Ниже — три наиболее эффективных способа как это можно сделать.



Способ 1 — с помощью другого устройства или iTunes. Не исключено, что удалённые на iPhone сообщения сохранились на других ваших устройствах Apple. Проверьте, и если это так, вы можете сделать скриншоты важных сообщений или скопировать их, сохранив в «Заметках», которые синхронизируются через облако. Если вы периодически сохраняете бэкап данных, это очень полезная привычка, так будет проще восстановить сообщения через iTunes или Finder. Если у вас есть резервная копия данных, подключите смартфон к компьютеру с помощью кабеля и выполните процесс восстановления.



Способ 2 — с помощью iCloud. Откройте настройки смартфона, зайдите в свой аккаунт, далее в iCloud и выключите тумблер напротив «Сообщения», если он активен. Затем снова включите и выключите, а когда появится выплывающее окно, нажмите «Выключить и загрузить Сообщения». После этого сохранённые в облаке iCloud сообщения будут загружены на ваше устройство.



Недостаток этих двух методов восстановления сообщений на iPhone с помощью iTunes или iCloud заключается в том, что вы не видите, какие именно сообщения восстанавливаются и есть ли среди них удалённые. Нет никакой гарантии, что нужные вам сообщения успели сохраниться в облаке, поэтому вы не знаете точно, получится ли вернуть их на устройство. Кроме того, в процессе восстановления данных из бэкапа информация на смартфоне будет сброшена и вы лишитесь более новых данных, включая недавние сообщения (иными словами — свежая переписка будет перезаписана более старой).



Способ 3 — с помощью PhoneRescue. Программа PhoneRescue лишена всех недостатков, присущих двум указанным выше способам. Она способна восстанавливать переписку из iMessage на iPhone, даже если не была сохранена резервная копия данных. Никаких особых навыков для работы с этой программой не требуется, справится любой человек, поскольку весь процесс восстановления очень простой и занимает всего несколько шагов. К преимуществам PhoneRescue относится возможность выбора сообщений, которые вы хотите восстановить, а также то, что нет необходимости сбрасывать iPhone к заводским настройкам и терять актуальные данные. Поддерживаются все свежие версии iOS, включая iOS 15.



Как использовать PhoneRescue:



Шаг 1. Скачайте PhoneRescue с официального сайта разработчика (поддерживается Windows и macOS). Установите и запустите эту программу. На ПК с Windows также потребуется установить iTunes (если у вас ещё не установлена эта программа) и распознать в ней iPhone. На iPhone появится запрос на добавление компьютера в доверенные — нажмите «Доверять» и введите пароль, если он будет запрошен.



Шаг 2. Подключите свой iPhone к компьютеру с помощью USB-кабеля, выберите Recover from iOS Device и нажмите на стрелку, указывающую вправо.







Шаг 3. Нажмите Select All, чтобы снять галочки со всех категорий, поставьте галочку у категории Messages и нажмите Ок.







Шаг 4. Программа скачает данные и проанализирует их. Вы увидите список сообщений, которые можно восстановить. Выделите галочками нужные вам и нажмите на кнопку скачивания (компьютер со стрелкой, ведущей вниз). Вы получите оповещение о том, что сообщения успешно восстановлены, и увидите восстановленную переписку на своём iPhone.







Видеоинструкция по использованию PhoneRescue





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