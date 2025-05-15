40 самых полезных приложений для Android на все случаи жизни







Современный Android-смартфон способен заменить множество гаджетов и инструментов — от навигатора в машину до студии видеомонтажа. Всё, что нужно, — установить правильные приложения. В этой статье собрали для вас лучшие, а главное — бесплатные утилиты для повседневной жизни, для работы с фото и видео, а также для заботы о здоровье. Современный Android-смартфон способен заменить множество гаджетов и инструментов — от навигатора в машину до студии видеомонтажа. Всё, что нужно, — установить правильные приложения. В этой статье собрали для вас лучшие, а главное — бесплатные утилиты для повседневной жизни, для работы с фото и видео, а также для заботы о здоровье. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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— крутой мультитул, который сканирует текст, переводит, распознаёт объекты и товары, позволяет копировать текст с бумаги прямо в смартфон. В целом — универсальный инструмент, который пригодится каждому.— умный голосовой помощник и полноценный поисковик с быстрым доступом к новостям, погоде, переводчику и другим сервисам компании.— точный прогноз погоды с почасовой детализацией, графиками, картами осадков и уровня УФ-излучения. Иногда он гораздо информативнее того, что предлагает по умолчанию ваш смартфон.— ну куда сегодня без навигации? Утилита представляет собой совмещённый сервис для пешеходов и автомобилистов. В интерфейсе есть пробки, маршруты, общественный транспорт, парковки и многое другое.— многофункциональный навигатор с социальными функциями: водители в реальном времени делятся информацией о дорожной ситуации, камерах и ДТП.— ещё одна мегаполезная утилита, которая синхронизирует ваши заметки, напоминания, списки, голосовые записи и сканы с аккаунтом Google. Разумеется, после вы сможете получить к ним доступ на любом устройстве.— простой и удобный планировщик задач с интеграцией в облачные сервисы Microsoft 365 и функцией «Мой день». В связке с компьютером на Windows — довольно полезное комбо.— лучшее приложение для распознания любой песни за секунды. В последних версиях сервис научился добавлять треки в плейлисты и предлагать похожие композиции.— популярный чат-бот, который по большей части может заменить вам поисковик. С его помощью можно мгновенно получать ответы на нужные вопросы, без поиска нужной ссылки в условном Яндекс Поиске.— медиакомбайн для воспроизведения любых видео и аудиофайлов. Кроме того, через VLC можно смотреть потоковые трансляции кабельного телевидения.— мощный видеоредактор с возможностью кадрирования, фильтрами, ИИ-эффектами, музыкой, переходами и поддержкой разных форматов для соцсетей. В бесплатной версии доступно большинство функций, но некоторые эффекты можно разблокировать после оформления подписки. Для создания YouTube Shorts лучше ничего не существует.— добавляет в видео глитч-эффекты, VHS, ретро-фильтры и спецэффекты в реальном времени. Полезно, если сочетать для постпродакшна тот же InShot.— профессиональный редактор видео с многослойной работой, хромакеем и детальной настройкой видео и звука. Подойдёт для монтажа сложных проектов, поэтому запускать это приложение лучше всего на субфлагманах или флагманах.— инструмент, который использует ИИ для автоматического создания видео из фото и клипов. Подходит для начинающих контент-мейкеров.— универсальный фоторедактор с собственной соцсетью. Он предлагает функции создания коллажей, эффекты, кисти и слои. Однако некоторые функции можно разблокировать при оформлении подписки.— продвинутый редактор фото от Google с точной настройкой экспозиции, кривыми и точками коррекции. Единственный минус — компания давно не обновляла его, но оно продолжает отлично работать даже в 2025 году.— приложение камеры с ручными настройками ISO, фокуса, выдержки. Подходит для мобильных фотографов, использующих различные обвесы, ND-фильтры, объективы и другие аксессуары.— приложение для съёмки таймлапсов с настройкой интервалов, фреймрейта и разрешения.— в представлении не нуждается. Редактор с профессиональными инструментами, поддержкой RAW и синхронизацией между устройствами.— восстанавливает старые, размытые и повреждённые фотографии с помощью ИИ. Бесплатная версия предлагает ограниченное количество запросов.— трекер калорий и дневник питания с огромной базой продуктов и возможностью добавлять свои рецепты.— считает шаги, калории, отслеживает сердечный ритм и поддерживает синхронизацию с другими фитнес-приложениями.— умный будильник, который отслеживает фазы сна и будит в оптимальный момент.— мы все забываем, насколько важно пить много жидкости. Эта утилита напоминает пить воду по расписанию и следит за дневной нормой.— медитации, дыхательные упражнения, звуки природы и сказки на ночь для снятия стресса.— тренировки дома без дополнительного оборудования и спортивного снаряжения. Подходит для мужчин и женщин, есть программы по уровням сложности.— самый популярный трекер женского здоровья, отслеживает цикл, овуляцию, симптомы и предлагает персонализированные советы.— всё о футболе: новости, трансляции, результаты, статистика и отслеживанеи любимых команд.— дневник питания и похудения с готовыми планами диеты и трекингом КБЖУ.— утилита для ведения дневника настроения, отслеживания привычек и самочувствия без необходимости писать длинные тексты.— бесконечный поток коротких видео по интересам: юмор, лайфхаки, музыка, тренды.— музыка, подкасты, персонализированные плейлисты и офлайн-доступ.— прямые трансляции игр, общение с любимыми стримерами и чат-сообщество.— крупнейший отечественный видеосервис с фильмами, сериалами и документалками на любой вкус.— англоязычный аналог Rutube с кучей контента — от образовательного до развлекательных шоу и летсплеев.— удобное приложение для чтения электронных книг в любом формате.— глобальные сообщества по интересам, обсуждения, мемы и уникальный контент.— коллекция различных комиксов в цифровом формате.— самый мощный комбайн для эмуляции нескольких десятков ретроконсолей. С помощью этой утилиты можно запускать на современных смартфонах игры, начиная с NES (Dendy) и заканчивая PSP.— на случай, если вам наскучит оболочка вашего смартфона, вы всегда можете её сменить. Версия от Microsoft смотрится наиболее лаконично и в меру строго на любом смартфоне.Подводя итог, современный Android-смартфон — полноценный инструмент для жизни, работы и отдыха. Всё зависит от того, какие приложения вы выберете. С нашим списком вы сможете упростить повседневные задачи, повысить продуктивность, творить и заботиться о себе. Главное — пробовать, адаптировать под себя и не бояться открывать новое. Но при этом важно не перегружать систему, а выбирать только те утилиты, которые реально вам понадобятся в жизни.