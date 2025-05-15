40 самых полезных приложений для Android на все случаи жизни

Современный Android-смартфон способен заменить множество гаджетов и инструментов — от навигатора в машину до студии видеомонтажа. Всё, что нужно, — установить правильные приложения. В этой статье собрали для вас лучшие, а главное — бесплатные утилиты для повседневной жизни, для работы с фото и видео, а также для заботы о здоровье.
10 самых полезных приложений для Android
1. Google Объектив (скачать) — крутой мультитул, который сканирует текст, переводит, распознаёт объекты и товары, позволяет копировать текст с бумаги прямо в смартфон. В целом — универсальный инструмент, который пригодится каждому.
2. Яндекс с Алисой (скачать) — умный голосовой помощник и полноценный поисковик с быстрым доступом к новостям, погоде, переводчику и другим сервисам компании.
3. AccuWeather (скачать) — точный прогноз погоды с почасовой детализацией, графиками, картами осадков и уровня УФ-излучения. Иногда он гораздо информативнее того, что предлагает по умолчанию ваш смартфон.
4. Яндекс Карты и Навигатор (скачать) — ну куда сегодня без навигации? Утилита представляет собой совмещённый сервис для пешеходов и автомобилистов. В интерфейсе есть пробки, маршруты, общественный транспорт, парковки и многое другое.
5. Waze (скачать) — многофункциональный навигатор с социальными функциями: водители в реальном времени делятся информацией о дорожной ситуации, камерах и ДТП.
6. Google Keep (скачать) — ещё одна мегаполезная утилита, которая синхронизирует ваши заметки, напоминания, списки, голосовые записи и сканы с аккаунтом Google. Разумеется, после вы сможете получить к ним доступ на любом устройстве.
7. Microsoft To Do (скачать) — простой и удобный планировщик задач с интеграцией в облачные сервисы Microsoft 365 и функцией «Мой день». В связке с компьютером на Windows — довольно полезное комбо.
8. Shazam (скачать) — лучшее приложение для распознания любой песни за секунды. В последних версиях сервис научился добавлять треки в плейлисты и предлагать похожие композиции.
9. DeepSeek (скачать) — популярный чат-бот, который по большей части может заменить вам поисковик. С его помощью можно мгновенно получать ответы на нужные вопросы, без поиска нужной ссылки в условном Яндекс Поиске.
10. VLC (скачать) — медиакомбайн для воспроизведения любых видео и аудиофайлов. Кроме того, через VLC можно смотреть потоковые трансляции кабельного телевидения.
10 лучших приложений для работы с фото и видео
1. InShot (скачать) — мощный видеоредактор с возможностью кадрирования, фильтрами, ИИ-эффектами, музыкой, переходами и поддержкой разных форматов для соцсетей. В бесплатной версии доступно большинство функций, но некоторые эффекты можно разблокировать после оформления подписки. Для создания YouTube Shorts лучше ничего не существует.
2. Glitch (скачать) — добавляет в видео глитч-эффекты, VHS, ретро-фильтры и спецэффекты в реальном времени. Полезно, если сочетать для постпродакшна тот же InShot.
3. KineMaster (скачать) — профессиональный редактор видео с многослойной работой, хромакеем и детальной настройкой видео и звука. Подойдёт для монтажа сложных проектов, поэтому запускать это приложение лучше всего на субфлагманах или флагманах.
4. PixVerse (скачать) — инструмент, который использует ИИ для автоматического создания видео из фото и клипов. Подходит для начинающих контент-мейкеров.
5. PicsArt (скачать) — универсальный фоторедактор с собственной соцсетью. Он предлагает функции создания коллажей, эффекты, кисти и слои. Однако некоторые функции можно разблокировать при оформлении подписки.
6. Snapseed (скачать) — продвинутый редактор фото от Google с точной настройкой экспозиции, кривыми и точками коррекции. Единственный минус — компания давно не обновляла его, но оно продолжает отлично работать даже в 2025 году.
7. Blackmagic Camera (скачать) — приложение камеры с ручными настройками ISO, фокуса, выдержки. Подходит для мобильных фотографов, использующих различные обвесы, ND-фильтры, объективы и другие аксессуары.
8. Framelapse 2 (скачать) — приложение для съёмки таймлапсов с настройкой интервалов, фреймрейта и разрешения.
9. Adobe Lightroom (скачать) — в представлении не нуждается. Редактор с профессиональными инструментами, поддержкой RAW и синхронизацией между устройствами.
10. Remini (скачать) — восстанавливает старые, размытые и повреждённые фотографии с помощью ИИ. Бесплатная версия предлагает ограниченное количество запросов.
10 лучших приложений для здорового образа жизни и заботы о себе
1. MyFitnessPal (скачать) — трекер калорий и дневник питания с огромной базой продуктов и возможностью добавлять свои рецепты.
2. Google Fit (скачать) — считает шаги, калории, отслеживает сердечный ритм и поддерживает синхронизацию с другими фитнес-приложениями.
3. Sleep Cycle (скачать) — умный будильник, который отслеживает фазы сна и будит в оптимальный момент.
4. Водное напоминание (скачать) — мы все забываем, насколько важно пить много жидкости. Эта утилита напоминает пить воду по расписанию и следит за дневной нормой.
5. Calm (скачать) — медитации, дыхательные упражнения, звуки природы и сказки на ночь для снятия стресса.
6. Home Workout (скачать) — тренировки дома без дополнительного оборудования и спортивного снаряжения. Подходит для мужчин и женщин, есть программы по уровням сложности.
7. Flo (скачать) — самый популярный трекер женского здоровья, отслеживает цикл, овуляцию, симптомы и предлагает персонализированные советы.
8. Sofascore (скачать) — всё о футболе: новости, трансляции, результаты, статистика и отслеживанеи любимых команд.
9. Yazio (скачать) — дневник питания и похудения с готовыми планами диеты и трекингом КБЖУ.
10. Daylio (скачать) — утилита для ведения дневника настроения, отслеживания привычек и самочувствия без необходимости писать длинные тексты.
10 лучших приложений для развлечений
1. TikTok (скачать) — бесконечный поток коротких видео по интересам: юмор, лайфхаки, музыка, тренды.
2. Spotify (скачать) — музыка, подкасты, персонализированные плейлисты и офлайн-доступ.
3. Twitch (скачать) — прямые трансляции игр, общение с любимыми стримерами и чат-сообщество.
4. Rutube (скачать) — крупнейший отечественный видеосервис с фильмами, сериалами и документалками на любой вкус.
5. YouTube (скачать) — англоязычный аналог Rutube с кучей контента — от образовательного до развлекательных шоу и летсплеев.
6. ReadEra (скачать) — удобное приложение для чтения электронных книг в любом формате.
7. Reddit (скачать) — глобальные сообщества по интересам, обсуждения, мемы и уникальный контент.
8. WebComics (скачать) — коллекция различных комиксов в цифровом формате.
9. RetroArch (скачать) — самый мощный комбайн для эмуляции нескольких десятков ретроконсолей. С помощью этой утилиты можно запускать на современных смартфонах игры, начиная с NES (Dendy) и заканчивая PSP.
10. Microsoft Launcher (скачать) — на случай, если вам наскучит оболочка вашего смартфона, вы всегда можете её сменить. Версия от Microsoft смотрится наиболее лаконично и в меру строго на любом смартфоне.
Подводя итог, современный Android-смартфон — полноценный инструмент для жизни, работы и отдыха. Всё зависит от того, какие приложения вы выберете. С нашим списком вы сможете упростить повседневные задачи, повысить продуктивность, творить и заботиться о себе. Главное — пробовать, адаптировать под себя и не бояться открывать новое. Но при этом важно не перегружать систему, а выбирать только те утилиты, которые реально вам понадобятся в жизни.
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