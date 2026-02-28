55 бесплатных наборов эмодзи для статуса в Telegram. Они реально выделяют профиль

Сегодня эмодзи используют абсолютно все — в личных чатах, рабочих переписках, комментариях и каналах. Но разработчики Telegram пошли дальше и превратили их в полноценные статусы, которые отображаются рядом с именем в профиле и интерфейсе приложения. Получается, теперь это не просто смайлик, а часть цифрового образа и способ моментально передать настроение.
Сразу отметим, что статусы доступны только подписчикам Telegram Premium. В бесплатной версии их установить нельзя, но наборы эмодзи вы можете сохранить себе, чтобы использовать их в личной переписке.
Зачем это вообще нужно? Во‑первых, это быстрый способ выделиться в чатах. Во‑вторых, это визуальный маркер — люди быстрее считывают настроение через символ, чем через текст. В‑третьих, это просто прикольно: один маленький значок делает профиль живым.
В этом посте собрали готовые наборы с прямыми ссылками на разные эмодзипаки. Открываем, добавляем и ставим в статусы. Не забудьте сохранить ссылку на этот пост и поделиться с друзьями и знакомыми.
Содержание
- Тренды
- Сезоны и праздники
- Иконки и логотипы
- Животные
- Мемы
- Поп-культура
- Как установить эмодзи в статус
Тренды
- TookT (скачать)
- BRM — BigRussianMum (скачать)
- Guardian Fox (скачать)
- Minto 2 (скачать)
- Культовые игры (скачать)
Сезоны и праздники
- Пасха (скачать)
- Цветы к 8 Марта (скачать)
- Весенний набор (скачать)
- Новый год и Рождество (скачать)
- Хеллоуин (скачать)
- Осеннее настроение (скачать)
- Пиксельный отпуск на море (скачать)
- Анимированные эмодзи ко дню рождения (скачать)
Иконки и логотипы
- Рандомные иконки (скачать)
- Статусы Skype (скачать)
- Звезды и галочки Premium (скачать)
- Статусы из ICQ и QIP (скачать)
- Эмодзи из «Одноклассников» (скачать)
- Эмодзи-колобки (скачать)
- Логотипы соцсетей и сайтов (скачать)
- Сердца и бабочки (скачать)
- Анимированные «странные» эмодзи (скачать)
- Логотипы футбольных клубов (скачать)
- Логотипы брендов и магазинов (скачать)
- Вращающиеся предметы (скачать)
- Рисунки карандашом (скачать)
- Медицинский набор (скачать)
Животные
- Щенки (скачать)
- Котята в костюмах еды (скачать)
- Коты Nyan (скачать)
- Анимированная капибара (скачать)
- Танцующий попугай (скачать)
- Весёлые утки (скачать)
- Микрокоты (скачать)
- Морской котик (скачать)
- Кот Pusheen (скачать)
Мемы
- Лягушата Пепе (скачать)
- Пиксельные лягушата Пепе (скачать)
- Лягушата Пепе с флагами (скачать)
- Просто чилловый парень (скачать)
- Грустный хомяк (скачать)
- Думерские вояки и панельки (скачать)
- Троллфейсы (скачать)
- Тролли (скачать)
- Популярные эмодзи из Twitch (скачать)
- Кот Бонго (скачать)
Поп-культура
- Обложки альбомов (скачать)
- Розовые вещи Барби (скачать)
- Спанч Боб (скачать)
- Vault Boy из «Фоллаута» (скачать)
- Супер Марио (скачать)
- Кирби (скачать)
- Смешарики (скачать)
- Покемоны (скачать)
- Пони из My Little Pony (скачать)
Как установить эмодзи в статус?
Отметим, что эмодзи‑статус можно добавить только при наличии премиум-подписки. После этого:
- Откройте свой профиль в Telegram;
- Нажмите на эмодзи рядом с именем или выбери пункт изменения статуса;
- Перейди по ссылке на нужный пак и добавь его;
- Выбери эмодзи и установи его в статус;
- Готово.
Как видите, статусы в Telegram давно перестали быть просто украшением. Это инструмент самовыражения, который можно менять хоть каждый день. Ну, а самые энтузиасты могут попробовать создать свой набор через бота @stickers — достаточно подготовить картинки в нужном формата и следовать гайдам из чата с ботом.