55 бесплатных наборов эмодзи для статуса в Telegram. Они реально выделяют профиль







Сегодня эмодзи используют абсолютно все — в личных чатах, рабочих переписках, комментариях и каналах. Но разработчики Telegram пошли дальше и превратили их в полноценные статусы, которые отображаются рядом с именем в профиле и интерфейсе приложения. Получается, теперь это не просто смайлик, а часть цифрового образа и способ моментально передать настроение.

Тренды

TookT (скачать)

BRM — BigRussianMum (скачать)

Guardian Fox (скачать)

Minto 2 (скачать)

Культовые игры (скачать)

Сезоны и праздники

Пасха (скачать)

Цветы к 8 Марта (скачать)

Весенний набор (скачать)

Новый год и Рождество (скачать)

Хеллоуин (скачать)

Осеннее настроение (скачать)

Пиксельный отпуск на море (скачать)

Анимированные эмодзи ко дню рождения (скачать)

Иконки и логотипы

Рандомные иконки (скачать)

Статусы Skype (скачать)

Звезды и галочки Premium (скачать)

Статусы из ICQ и QIP (скачать)

Эмодзи из «Одноклассников» (скачать)

Эмодзи-колобки (скачать)

Логотипы соцсетей и сайтов (скачать)

Сердца и бабочки (скачать)

Анимированные «странные» эмодзи (скачать)

Логотипы футбольных клубов (скачать)

Логотипы брендов и магазинов (скачать)

Вращающиеся предметы (скачать)

Рисунки карандашом (скачать)

Медицинский набор (скачать)

Животные

Щенки (скачать)

Котята в костюмах еды (скачать)

Коты Nyan (скачать)

Анимированная капибара (скачать)

Танцующий попугай (скачать)

Весёлые утки (скачать)

Микрокоты (скачать)

Морской котик (скачать)

Кот Pusheen (скачать)

Мемы

Лягушата Пепе (скачать)

Пиксельные лягушата Пепе (скачать)

Лягушата Пепе с флагами (скачать)

Просто чилловый парень (скачать)

Грустный хомяк (скачать)

Думерские вояки и панельки (скачать)

Троллфейсы (скачать)

Тролли (скачать)

Популярные эмодзи из Twitch (скачать)

Кот Бонго (скачать)

Обложки альбомов (скачать)

Розовые вещи Барби (скачать)

Спанч Боб (скачать)

Vault Boy из «Фоллаута» (скачать)

Супер Марио (скачать)

Кирби (скачать)

Смешарики (скачать)

Покемоны (скачать)

Пони из My Little Pony (скачать)

Как установить эмодзи в статус?

Откройте свой профиль в Telegram;

Нажмите на эмодзи рядом с именем или выбери пункт изменения статуса;

Перейди по ссылке на нужный пак и добавь его;

Выбери эмодзи и установи его в статус;

Готово.

Более того, в Telegram можно создавать кастомные эмодзи и целые наборы, чем активно пользуется комьюнити и штампует паки десятками: от логотипов брендов до мемных персонажей и анимированных роликов. Благодаря всем этим факторам статус стал инструментом самовыражения. С его помощью можно показать иронию, профессию, фанатство или просто свой вайб на сегодня.Сразу отметим, что статусы доступны только подписчикам Telegram Premium. В бесплатной версии их установить нельзя, но наборы эмодзи вы можете сохранить себе, чтобы использовать их в личной переписке.Зачем это вообще нужно? Во‑первых, это быстрый способ выделиться в чатах. Во‑вторых, это визуальный маркер — люди быстрее считывают настроение через символ, чем через текст. В‑третьих, это просто прикольно: один маленький значок делает профиль живым.В этом посте собрали готовые наборы с прямыми ссылками на разные эмодзипаки. Открываем, добавляем и ставим в статусы. Не забудьте сохранить ссылку на этот пост и поделиться с друзьями и знакомыми.Отметим, что эмодзи‑статус можно добавить только при наличии премиум-подписки. После этого:Как видите, статусы в Telegram давно перестали быть просто украшением. Это инструмент самовыражения, который можно менять хоть каждый день. Ну, а самые энтузиасты могут попробовать создать свой набор через бота @stickers — достаточно подготовить картинки в нужном формата и следовать гайдам из чата с ботом.