Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

55 бесплатных наборов эмодзи для статуса в Telegram. Они реально выделяют профиль

Фархад



Сегодня эмодзи используют абсолютно все — в личных чатах, рабочих переписках, комментариях и каналах. Но разработчики Telegram пошли дальше и превратили их в полноценные статусы, которые отображаются рядом с именем в профиле и интерфейсе приложения. Получается, теперь это не просто смайлик, а часть цифрового образа и способ моментально передать настроение.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Более того, в Telegram можно создавать кастомные эмодзи и целые наборы, чем активно пользуется комьюнити и штампует паки десятками: от логотипов брендов до мемных персонажей и анимированных роликов. Благодаря всем этим факторам статус стал инструментом самовыражения. С его помощью можно показать иронию, профессию, фанатство или просто свой вайб на сегодня.

Сразу отметим, что статусы доступны только подписчикам Telegram Premium. В бесплатной версии их установить нельзя, но наборы эмодзи вы можете сохранить себе, чтобы использовать их в личной переписке.

Зачем это вообще нужно? Во‑первых, это быстрый способ выделиться в чатах. Во‑вторых, это визуальный маркер — люди быстрее считывают настроение через символ, чем через текст. В‑третьих, это просто прикольно: один маленький значок делает профиль живым.

В этом посте собрали готовые наборы с прямыми ссылками на разные эмодзипаки. Открываем, добавляем и ставим в статусы. Не забудьте сохранить ссылку на этот пост и поделиться с друзьями и знакомыми.

Содержание


Тренды







Сезоны и праздники







Иконки и логотипы







Животные







Мемы







Поп-культура







Как установить эмодзи в статус?




Отметим, что эмодзи‑статус можно добавить только при наличии премиум-подписки. После этого:

  • Откройте свой профиль в Telegram;
  • Нажмите на эмодзи рядом с именем или выбери пункт изменения статуса;
  • Перейди по ссылке на нужный пак и добавь его;
  • Выбери эмодзи и установи его в статус;
  • Готово.


Как видите, статусы в Telegram давно перестали быть просто украшением. Это инструмент самовыражения, который можно менять хоть каждый день. Ну, а самые энтузиасты могут попробовать создать свой набор через бота @stickers — достаточно подготовить картинки в нужном формата и следовать гайдам из чата с ботом.

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Названы точные сроки блокировки Telegram в России. Решение принято
Пользователи Telegram потеряли тысячи долларов на подарках
Российские спецслужбы раскрыли всю суть претензий к Telegram и Павлу Дурову

Рекомендации

Рекомендации

В Google Chrome появилась небольшая, но суперудобная функция. Вот как включить
Новое правило «Госуслуг» — без мессенджера Max могут не пустить. Как обойти ограничение?
Как включить мигалку дисплея в iPhone с iOS 26.2
В России на все часы с Wear OS вернулась бесконтактная оплата. Как настроить и платить?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии