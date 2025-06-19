5 коварных ловушек мошенников на Wildberries и Ozon, о которых должен знать каждый





Почти все жители РФ закупаются на маркетплейсах, а обороты гигантов вроде Wildberries и Ozon увеличиваются с каждым годом. Но этот золотой век онлайн-шопинга стал и раем для аферистов, изощренно играющих на доверии покупателей. Их схемы становятся тоньше, а уловки — убедительнее. Ниже перечислены пять главных опасностей, подстерегающих вас на таких площадках. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Вам звонят якобы из пункта выдачи заказов маркетплейса, службы поддержки или даже правоохранительных органов. Злоумышленник сообщает о проблеме с доставкой, завершающемся сроке хранения или взломе аккаунта на «Госуслугах». Под предлогом решения проблемы или защиты денег вас просят назвать конфиденциальные данные: паспорт, СНИЛС, ИНН, а главное — коды из SMS или реквизиты карты. Ключевые маркеры аферы: упоминание безопасного счёта, требование кодов подтверждения и давление срочностью.Защита: никогда не сообщайте коды из SMS и личные данные по телефону. Все вопросы решайте только через официальный чат поддержки внутри приложения или сайта маркетплейса. Повесьте трубку при малейшем подозрении.Вам приходит письмо, SMS или сообщение в мессенджере, идеально имитирующее рассылку от Wildberries, Ozon или их партнёров. Оно сулит невероятные скидки, сообщает о крупном выигрыше или требует подтвердить аккаунт. Ссылка ведёт на фишинговый сайт-двойник, где при попытке авторизоваться или «оплатить выигрыш» вы добровольно отдадите логин и пароль от своего кабинета на маркетплейсе или данные банковской карты.не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений, а все акции и розыгрыши проверяйте только в личном кабинете на официальном сайте или в приложении маркетплейса.Вы видите на маркетплейсе товар по аномально низкой цене (часто от нового продавца с минимумом отзывов). После оплаты либо приходит «пустышка» или не тот товар, либо продавец просит уточнить детали в мессенджере, где скидывает фейковую ссылку для переоформления и получает ваши деньги напрямую. Другой вариант: мошенники взламывают аккаунты реальных продавцов, резко снижают цены на товары, собирают оплату с доверчивых покупателей и исчезают, не отгружая заказы.настороженно относитесь к нереально низким ценам, не переходите для обсуждения заказа в сторонние мессенджеры, по возможности выбирайте оплату при получении (особенно у новых продавцов), при малейших сомнениях пишите в официальную поддержку площадки.Мошенники получают доступ к вашему личному кабинету на маркетплейсе (через фишинг, простые пароли, утечки данных). Внутри аккаунта они находят привязанные банковские карты. Далее злоумышленники либо сами создают фейковые магазины, либо находят сговорчивых продавцов и оплачивают с вашей карты покупки на максимально возможные суммы. Вы можете не заметить списаний, пока не проверите выписку.используйте уникальные сложные пароли для маркетплейсов и регулярно их меняйте, не привязывайте основную карту к кабинету (лучше виртуальную с лимитом), установите лимиты на онлайн-оплату в банковском приложении, отключайте сохраненные карты после покупки или выбирайте оплату при получении.Мошенник создает магазин на маркетплейсе с привлекательными товарами. После оформления заказа «продавец» пишет внутри системы сообщений площадки, что возникла проблема с доставкой или нужно подтвердить оплату, и просит перейти для быстрого решения в мессенджер. Там вам присылают фейковую ссылку на альтернативный товар или страницу предоплаты, где вы вводите данные карты напрямую мошенникам. После получения денег магазин и переписка исчезают.не покидайте экосистему маркетплейса для решения вопросов по заказу. Любое предложение перейти в мессенджер, соцсеть или позвонить на личный номер менеджера — стоп-сигнал.Главное оружие мошенника — ваша невнимательность, спешка или желание сэкономить. Помните золотые правила: не сообщайте коды из SMS и пароли, не переходите по сомнительным ссылкам и не покидайте официальный сайт или приложение для обсуждения заказа. При любых подозрительных звонках или сообщениях — немедленно прерывайте контакт. Все вопросы решайте только через встроенный чат поддержки маркетплейса, доступный в вашем личном кабинете. Всегда перепроверяйте невероятно выгодные предложения. Бдительность и следование этим простым правилам — ваша надежная защита от любых афер в онлайн-шопинге.