5 способов использовать «Инкогнито» в Chrome, о которых вы не знали

Режим «Инкогнито» в мобильной версии Chrome не так примитивен, как можно было подумать. Он не просто позволяет посещать сайты, не оставляя следов на них и на вашем устройстве, но ещё и способен на многое другое.Запуск вкладок в режиме «Инкогнито» можно защитить сканером отпечатков пальцев. Благодаря этому, вкладки могут оставаться открытыми, чтобы вы могли вернуться к ним в любое время, но их содержимое будет скрыто, вы не разблокируете их своим пальцем. Посторонний человек не сможет зайти на сайт, открытый в «Инкогнито», даже если ему в руки попадёт ваш смартфон, и он запустит Chrome.Включить защиту вкладок в «Инкогнито» можно в разделе «Конфиденциальность» настроек браузера. Эта возможность появилась не у всех пользователей, если у вас её нет, можно попробовать включить её с помощью флага. Для этого вбейтев адресную строку, найдите флаг, включите его, выбрав, закройте браузер и снова запустите его.По умолчанию в режиме «Инкогнито» отключена возможность делать скриншоты. Включить её можно с помощью флагаСторонние приложения позволяют отключить возможность использования режима «Инкогнито» на смартфонах и планшетах с Android. Их можно найти в Play Маркете, некоторые из них платные, другие бесплатные, но менее функциональные. Такое приложение пригодится родителям, которые не хотят, чтобы их дети посещали неизвестно какие сайты без их ведома.Чтобы перейти в «Инкогнито», вовсе не обязательно запускать браузер и искать этот режим. Можно поступить проще. В свежих версиях Android режим «Инкогнито» можно запускать по долгому нажатию на иконку Chrome, размещённую на главном экране. Можно даже перетащить эту опцию на экран или в док — тогда там появится иконка для ещё более быстрого запуска «Инкогнито».Режим «Инкогнито» есть и в других приложениях Google, например, YouTube и «Карты». Можно воспользоваться им, если вы не хотите, чтобы информация о просмотренных вами видео или посещённых местах сохранилась в истории аккаунта.