5 способов использовать «Инкогнито» в Chrome, о которых вы не знали
Александр Кузнецов —
Режим «Инкогнито» в мобильной версии Chrome не так примитивен, как можно было подумать. Он не просто позволяет посещать сайты, не оставляя следов на них и на вашем устройстве, но ещё и способен на многое другое.
Блокировка сканером отпечатков пальцев
Запуск вкладок в режиме «Инкогнито» можно защитить сканером отпечатков пальцев. Благодаря этому, вкладки могут оставаться открытыми, чтобы вы могли вернуться к ним в любое время, но их содержимое будет скрыто, вы не разблокируете их своим пальцем. Посторонний человек не сможет зайти на сайт, открытый в «Инкогнито», даже если ему в руки попадёт ваш смартфон, и он запустит Chrome.
Включить защиту вкладок в «Инкогнито» можно в разделе «Конфиденциальность» настроек браузера. Эта возможность появилась не у всех пользователей, если у вас её нет, можно попробовать включить её с помощью флага. Для этого вбейте chrome://flags в адресную строку, найдите флаг Enable device reaunthefication for Incognito, включите его, выбрав Enabled, закройте браузер и снова запустите его.
Скриншот
По умолчанию в режиме «Инкогнито» отключена возможность делать скриншоты. Включить её можно с помощью флага Incognito Screenshot.
Отключение «Инкогнито»
Сторонние приложения позволяют отключить возможность использования режима «Инкогнито» на смартфонах и планшетах с Android. Их можно найти в Play Маркете, некоторые из них платные, другие бесплатные, но менее функциональные. Такое приложение пригодится родителям, которые не хотят, чтобы их дети посещали неизвестно какие сайты без их ведома.
Быстрый запуск
Чтобы перейти в «Инкогнито», вовсе не обязательно запускать браузер и искать этот режим. Можно поступить проще. В свежих версиях Android режим «Инкогнито» можно запускать по долгому нажатию на иконку Chrome, размещённую на главном экране. Можно даже перетащить эту опцию на экран или в док — тогда там появится иконка для ещё более быстрого запуска «Инкогнито».
В других приложениях
Режим «Инкогнито» есть и в других приложениях Google, например, YouTube и «Карты». Можно воспользоваться им, если вы не хотите, чтобы информация о просмотренных вами видео или посещённых местах сохранилась в истории аккаунта.
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