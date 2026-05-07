Как не потерять связь с друзьями, родными и коллегами: 6 мессенджеров, которые работают без интернета

Обычно мессенджеры зависят от серверов и интернета, поэтому при его отключении сети отправлять и получать сообщения становится невозможно. Альтернативой служат офлайн‑приложения, которые создают прямую связь между смартфонами через Bluetooth Low Energy или Wi‑Fi Direct. Они формируют децентрализованную mesh-сеть, где каждое устройство выступает ретранслятором, передавая сообщения соседним гаджетам, что увеличивает радиус действия. Большинство из них можно скачать через «Play Маркет», App Store или RuStore, а некоторые даже не требуют регистрации — достаточно один раз предоставить доступ к Bluetooth и геолокации.

Среди доступных в России решений можно выделить шесть:— поддерживает публичные каналы и зашифрованные личные чаты с кешированием сообщений до 12 часов. Разработан командой Джека Дорси, создателя Twitter.— один из самых популярных офлайн‑мессенджеров, позволяющий отправлять текст, голосовые сообщения и геолокацию. Для первого запуска ему требуется интернет.— отличается повышенной приватностью и работой через Bluetooth или Wi‑Fi Direct.— полностью децентрализован, работает peer‑to‑peer и при включённом обнаружении локальных пиров позволяет общаться без интернета.— файлообменник, но имеет встроенный офлайн-чат для приватных переписок без сохранения истории.— поддерживает личные и групповые чаты с шифрованием, а также аудиовызовы и ретрансляцию сообщений через другие устройства.В ряде российских регионов накануне и в сам День Победы будет заблокирован мобильный интернет (в некоторых городах, вроде Москвы, 9 мая не будут работать даже ресурсы из «белого списка»). Офлайн-месенджеры позволяют оставаться на связи даже в такой ситуации и не зависеть от блокировок и ограничений.