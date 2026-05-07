Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Как не потерять связь с друзьями, родными и коллегами: 6 мессенджеров, которые работают без интернета

Александр

Фото Magnific

Обычно мессенджеры зависят от серверов и интернета, поэтому при его отключении сети отправлять и получать сообщения становится невозможно. Альтернативой служат офлайн‑приложения, которые создают прямую связь между смартфонами через Bluetooth Low Energy или Wi‑Fi Direct. Они формируют децентрализованную mesh-сеть, где каждое устройство выступает ретранслятором, передавая сообщения соседним гаджетам, что увеличивает радиус действия. Большинство из них можно скачать через «Play Маркет», App Store или RuStore, а некоторые даже не требуют регистрации — достаточно один раз предоставить доступ к Bluetooth и геолокации.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Среди доступных в России решений можно выделить шесть:

Bitchat — поддерживает публичные каналы и зашифрованные личные чаты с кешированием сообщений до 12 часов. Разработан командой Джека Дорси, создателя Twitter.

Bridgefy — один из самых популярных офлайн‑мессенджеров, позволяющий отправлять текст, голосовые сообщения и геолокацию. Для первого запуска ему требуется интернет.

Briar — отличается повышенной приватностью и работой через Bluetooth или Wi‑Fi Direct. 

Jami — полностью децентрализован, работает peer‑to‑peer и при включённом обнаружении локальных пиров позволяет общаться без интернета. 

Zapya — файлообменник, но имеет встроенный офлайн-чат для приватных переписок без сохранения истории. 

Berkanan Messenger — поддерживает личные и групповые чаты с шифрованием, а также аудиовызовы и ретрансляцию сообщений через другие устройства.

В ряде российских регионов накануне и в сам День Победы будет заблокирован мобильный интернет (в некоторых городах, вроде Москвы, 9 мая не будут работать даже ресурсы из «белого списка»). Офлайн-месенджеры позволяют оставаться на связи даже в такой ситуации и не зависеть от блокировок и ограничений.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Как запретить удаление приложений на iPhone и iPad
6 способов понять, что вас заблокировали в Telegram
Как перестать получать сообщения от человека или чата, не блокируя его

Рекомендации

Рекомендации

Как бесплатно смотреть Олимпиаду-2026 в России?
8 моделей iPhone, которые стоит покупать в 2026. Остальные — деньги на ветер
Как слушать в «Яндекс Музыке» треки и альбомы, которых там нет
Выпущен ReVanced 2.0 — он выжимает максимум из YouTube, TikTok и других приложений

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

Читайте также