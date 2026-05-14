Как ездить на такси за копейки? Эти 6 советов сэкономят вам десятки тысяч рублей

Многие пассажиры замечали, что цена одной и той же поездки в «Яндекс Такси» может отличаться в разы в зависимости от времени и условий. Как правило, стоимость вырастает в часы пик, при неблагоприятной погоде (дождь, снегопад) и во время массовых мероприятий. Однако есть несколько способов снизить цену абсолютно честно, не нарушая правил сервиса. Эти советы вызывают негодование у таксистов, но помогают обычным людям тратить на поездки гораздо меньше.
Первый способ — выбирать правильное время для заказа. Коэффициент на поездки заметно снижается в промежутке между 55 минутами и 5 минутами нового часа. То есть в первой половине каждого часа цена обычно ниже, чем во второй.
Второй вариант — использовать сторонние приложения-агрегаторы, которые показывают сумму динамической наценки и позволяют сравнить цены у разных такси.
Третий трюк — зайти в приложение «Яндекс Go», убрать точку Б (конечный пункт) и посмотреть минимальную сумму, которая прибавится к базовому тарифу. Это помогает оценить, насколько сильный спрос в районе посадки.
Четвёртый — указать место отправления и прибытия, а затем пожаловаться на цены на всех предложенных тарифах. Часто после этого «Яндекс» индивидуально понижает стоимость примерно в два раза, чтобы не потерять клиента, пусть и в убыток себе. Подробнее об этом лайфхаке мы рассказывали здесь.
Ещё один лайфхак — вручную переместить флажок (метку посадки) на соседнюю улицу или перекрёсток в пределах 100–200 метров. Часто цена от этого меняется на 10–20 процентов в меньшую сторону, особенно если исходная точка находится в зоне повышенного спроса или автомобилям неудобно подъезжать к ней (например, из-за одностороннего движения или шлагбаумов).
Наконец, можно добавить промежуточную точку, чтобы алгоритм построил маршрут не по платной кольцевой дороге или в объезд пробок, а кратчайшим путём.
Все эти методы не нарушают правил сервиса, но требуют немного терпения и внимательности при заказе. Пользуйтесь и экономьте!