AirPlay — функция, которая позволяет пользователям устройств Apple транслировать изображение на телевизоры и мониторы. И хотя встроенной поддержки AirPlay нет на Android, сторонние приложения позволяют использовать возможности этой технологии. С ними вы можете с лёгкостью стримить видео, звук и фотографии с Android-устройства на компьютер, телевизор с поддержкой Smart TV и другие устройства с большими экранами. Существует множество таких приложений, а чтобы вам было проще выбрать подходящее, мы подобрали восемь лучших из этой категории.
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Это приложение работает почти так же, как AirPlay, а если у вас есть или был смартфон Samsung, вы наверняка знаете, что оно предустановлено на устройствах этой фирмы. Используя это приложение можно стримить контент с Android-смартфона на телевизор или даже приставку Apple TV.
Ключевые преимущества:
iMyFone MirrorTo
Это ещё более продвинутое, эффективное, простое и надёжное решение. Оно обладает множеством различных возможностей и позволяет легко и без задержек выводить изображение с Android-смартфона на экран компьютера.
Ключевые преимущества:
LocalCast
Это одно из самых популярных приложений для зеркалирования контента с любых Android-смартфонов на разные платформы. Используя это приложение можно передавать контент на Apple TV, Chromecast, Amazon Fire, Smart TV и прочие устройства.
Ключевые преимущества:
Airplay and DLNA Player
Это приложение было разработано компанией WaxRain Tech и доступно в версиях Lite и Pro. Оно позволяет стримить изображение с Android-смартфона, на телевизор, телевизионную приставку, проектор и другие устройства.
Ключевые преимущества:
Mirroring360 Sender
Это приложение позволяет стримить медиаконтент с различных Android-устройств на другие гаджеты. При этом на большом экране дублируется изображение из приложений и игр.
Ключевые преимущества:
Twonky Beam
Это приложение можно передавать контент с Android-смартфона на телевизионную приставку или непосредственно большой экран телевизора. Принцип его работы очень схож с AirPlay.
Ключевые преимущества:
AllConnnect
Это приложение имеет очень хорошие оценки в Play Маркете, а потому востребовано среди пользователей. С его помощью можно стримить контент с Android на другие платформы.
DS video
Это приложение разработано компанией Synology и выложено в Play Маркете. Оно позволяет стримить медиаконтент с Android-устройств и дисковых хранилищ. С его помощью также можно организовать библиотеку для удобного хранения данных.
Ключевые преимущества:
Выводы:
Как мы видим, при желании можно вывести изображение со смартфона или планшета на большой экран для игр, просмотра видео и фотографий, прослушивания музыки и использования приложений. Современные технологии позволяют передавать изображение высокого качества и с минимальными задержками даже по беспроводной связи (локальное соединение или интернет). Главное выбрать то приложение, которым вам будет максимально удобно пользоваться и которое лучше других подойдёт для ваших задач. Мы рекомендуем iMyFone MirrorTo — это приложение обладает широким набором возможностей и подходит для стриминга изображения и звука с Android-смартфона на большой экран компьютера или телевизор.
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Лучшие приложения для AirPlay-стриминга с Android-смартфонов
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Это приложение работает почти так же, как AirPlay, а если у вас есть или был смартфон Samsung, вы наверняка знаете, что оно предустановлено на устройствах этой фирмы. Используя это приложение можно стримить контент с Android-смартфона на телевизор или даже приставку Apple TV.
Ключевые преимущества:
- Работает по той же схеме, что и Airplay.
- Предустановлено на смартфонах Samsung.
- Позволяет стримить контент с Android-смартфона на телевизоры и другие устройства.
- Простое в использовании.
- Умеет стримить контент на Apple TV.
iMyFone MirrorTo
Это ещё более продвинутое, эффективное, простое и надёжное решение. Оно обладает множеством различных возможностей и позволяет легко и без задержек выводить изображение с Android-смартфона на экран компьютера.
Ключевые преимущества:
- Позволяет стримить контент со всех популярных Android-смартфонов на компьютеры.
- Можно управлять приложениями и играми, установленными на смартфон, на большом экране компьютера.
- В мобильных приложениях можно использовать клавиатуру, подключенную к компьютеру.
- Приложение подходит для запуска игр, удалённой работы на самоизоляции, развлечений, записи видео с экрана и выполнения других задач.
- Простое в использовании, поддерживает стабильное соединение, быструю беспроводную передачу данных и стриминг изображения с минимальной задержкой.
LocalCast
Это одно из самых популярных приложений для зеркалирования контента с любых Android-смартфонов на разные платформы. Используя это приложение можно передавать контент на Apple TV, Chromecast, Amazon Fire, Smart TV и прочие устройства.
Ключевые преимущества:
- Популярное, установлено более чем на 100 миллионов устройств.
- Можно стримить контент со смартфонов, а также воспроизводить файлы, хранящиеся в облачных сервисах (Dropbox, Google Drive и пр.)
- Поддержка масштабирования, поворота изображения, субтитров и технологии беспроводного доступа NAS/SMB.
Airplay and DLNA Player
Это приложение было разработано компанией WaxRain Tech и доступно в версиях Lite и Pro. Оно позволяет стримить изображение с Android-смартфона, на телевизор, телевизионную приставку, проектор и другие устройства.
Ключевые преимущества:
- Доступна бесплатная версия Lite и версия Pro с расширенными возможностями.
- Можно использовать как ресивер для приёма контента на Android TV, проекторе и телевизионной приставке.
- Первое Android-приложение с поддержкой AirPlay и DLNA.
- Позволяет стримить контент на большой экран не только с Android-устройств, но так же со смартфонов и планшетов Apple и гаджетов на базе Windows.
- Дополнительные возможности включают в себя беспроводной стриминг с YouTube, парольную защиту стриминга через AirPlay и поддержку технологий DLNA и UPnP.
Mirroring360 Sender
Это приложение позволяет стримить медиаконтент с различных Android-устройств на другие гаджеты. При этом на большом экране дублируется изображение из приложений и игр.
Ключевые преимущества:
- Позволяет зеркалировать изображение с Android напрямую на большой экран.
- Можно стримить видео, игры, фотографии, презентации и многое другое.
- Приложение доступно в виде бесплатной версии с рекламой и небольшими ограничениями и платной версии без рекламы и с дополнительными возможностями.
Twonky Beam
Это приложение можно передавать контент с Android-смартфона на телевизионную приставку или непосредственно большой экран телевизора. Принцип его работы очень схож с AirPlay.
Ключевые преимущества:
- Возможность стрима контента разных типов на различные гаджеты, в том числе Apple TV.
- Работа по тому же принципу, что и AirPlay.
- Возможность использования для стриминга через локальную сеть или интернет.
- Доступ к медиаданным, сохранённым на устройство.
AllConnnect
Это приложение имеет очень хорошие оценки в Play Маркете, а потому востребовано среди пользователей. С его помощью можно стримить контент с Android на другие платформы.
- Бесплатное приложение с хорошими оценками.
- Поддержка различных моделей устройств.
- Стриминг контента на Smart TV, беспроводные колонки и устройства с поддержкой DLNA.
- Простой и понятный интерфейс.
DS video
Это приложение разработано компанией Synology и выложено в Play Маркете. Оно позволяет стримить медиаконтент с Android-устройств и дисковых хранилищ. С его помощью также можно организовать библиотеку для удобного хранения данных.
Ключевые преимущества:
- Поддержка Android-устройств и дисковых хранилищ.
- Простой интерфейс и стабильное соединение устройств.
- Возможность записи телевизионных программ, в том числе по расписанию.
Выводы:
Как мы видим, при желании можно вывести изображение со смартфона или планшета на большой экран для игр, просмотра видео и фотографий, прослушивания музыки и использования приложений. Современные технологии позволяют передавать изображение высокого качества и с минимальными задержками даже по беспроводной связи (локальное соединение или интернет). Главное выбрать то приложение, которым вам будет максимально удобно пользоваться и которое лучше других подойдёт для ваших задач. Мы рекомендуем iMyFone MirrorTo — это приложение обладает широким набором возможностей и подходит для стриминга изображения и звука с Android-смартфона на большой экран компьютера или телевизор.
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