8 моделей iPhone, которые стоит покупать в 2026. Остальные — деньги на ветер

Год только стартовал, а значит рынок смартфонов Apple переживает традиционный зимний спад цен. Даже флагманы, вышедшие осенью, уже успели подешеветь до минимальных значений, поскольку ажиотаж вокруг новинок постепенно сошел на нет. Именно поэтому начало года часто считается одним из самых разумных периодов для апгрейда iPhone: топовые модели будут лучшими во всех рейтингах ещё долго, но их можно урвать по более выгодным ценам.
Важно: этот материал несёт лишь информационный характер и не является призывом к действию. Помните, что выбранным смартфоном будете пользоваться именно вы, поэтому финальное решение нужно принимать взвешенно исходя из своих возможностей и предпочтений.
Содержание:
- iPhone 17 — идеальный баланс для большинства
- iPhone 17 Pro и Pro Max — максимум технологий
- iPhone Air — тонкий эксперимент Apple
- iPhone 16e — дешёвый вход в экосистему
- Линейка iPhone 16 — разумная экономия
- А что насчет iPhone 15 и более старых?
- Стоит ли ждать iPhone 18?
- Быстрый алгоритм по выбору правильного iPhone
- Выводы
iPhone 17 — идеальный баланс для большинства
Если вам нужен универсальный вариант без компромиссов и всяких излишеств, смело присматривайтесь к базовому iPhone 17. В этом поколении он даже лучше «прошек», поскольку сохранил стеклянный корпус. Соответственно, он менее подвержен царапинам, сколам и обесцвечиванию. Плюс он получил ряд функций, которые раньше оставались привилегией Pro‑версий.
Одним из ключевых апгрейдов iPhone 17 стал увеличенный OLED‑дисплей с частотой обновления 120 Гц. Раньше стандартные модели ограничивались более простыми экранами на 60 Гц, за что Apple подвергалась критике со стороны владельцев бюджетных Android-смартфонов. Больше у них аргументов для спора нет. Зато в iPhone 17 есть более плавная прокрутка и анимации.
Смартфон работает на новом чипе A19 и предлагает 256 ГБ встроенной памяти в базе, а также две камеры по 48 Мп. По факту это устройство с большим запасом мощности на несколько лет вперед. Именно поэтому его можно назвать самой удачной моделью серии. Этот смартфон удачно сочетает цену и возможности без явных минусов.
iPhone 17 Pro и Pro Max — максимум технологий
Тут основное правило простое: если бюджет позволяет — логично смотреть в сторону последнего поколения Pro. Такие модели по определению задают планку по производительности и камерам.
Серия 17 Pro (наш обзор) получила серьезные обновления фотовозможностей, расширенные алгоритмы обработки и более продвинутый зум. Даже телевик наконец-то улучшили, поэтому тут теперь все три камеры по 48 Мп. Для тех, кто активно снимает фото и видео на зуме, разница с базовыми версиями ощущается сразу.
Версия Pro Max дополнительно делает ставку на увеличенный экран и лучшую автономность благодаря более крупному аккумулятору. Фактически это тот же Pro, но для пользователей, которые хотят максимум времени работы и крупный дисплей.
Но и минусы в этом году у iPhone 17 Pro Max есть. Да, речь идёт о слишком нежном корпусе и ограниченной палитре. Оранжевые и синие могут со временем выцвести, а серый многим кажется слишком невзрачным. С другой стороны — можно всегда нацепить чехол за 200 рублей, который будет переливаться всеми цветами элементов таблицы Менделеева. Однако, если покупать смартфон с запасом на 2-3 года, лучше раскошелиться на топ.
iPhone Air — тонкий эксперимент Apple
iPhone Air (наш обзор) стал одной из самых обсуждаемых новинок последних лет. Компания сделала ставку на ультратонкий корпус и максимально легкий форм‑фактор, благодаря чему устройство ощущается почти невесомым по сравнению с классическими моделями и «Прошками».
Многие блогеры его обругали. Причём зря. Из минусов часто выделяют всего одну камеру, один динамик и порт USB без вывода изображения на мониторы и смарт-очки. Но далеко не все снимают на тот же сверхширик, проблема динамика для просмотра фильмов решается подключением наушников, а для просмотра картинки на большом экране ещё Стив Джобс придумал iPad. Логика тут простая — кто хочет найти минусы, найдёт их во всём. К батарее вернёмся чуть позже.
Теперь к плюсам: внутри у нас флагманское железо с чипом A19 Pro и 12 ГБ оперативки, благодаря которым смартфон не воспринимается как имиджевый гаджет без запаса мощности. Экран тут отличный и довольно большой для формата «Эйра». Причём это единственная модель 2025 года, которая предлагает титановый корпус.
В плане автономности iPhone Air вполне хватает на один рабочий день. Хотите больше конкретики? В тестах он выдаёт почти 6,5 часов работы экрана, уступая в среднем на 15 минут обычному iPhone 17. Плюс пауэрбанки никто не запрещал. Даже с iPhone 17 Pro Max сегодня выходить из дома без внешнего аккумулятора — очень рискованно.
Так что iPhone Air — не про максимальные характеристики, а про дизайн, эргономику и новые ощущения от привычного устройства.
iPhone 16e — дешёвый вход в экосистему
Модель 16e (наш обзор) фактически заняла нишу доступных iPhone и стала одним из самых простых способов перейти на iOS без серьезных затрат по всему миру. Но не в наших реалиях, где более мощный iPhone 16 можно приобрести на вторичке дешевле бюджетника.
Ну, а сейчас, перед релизом iPhone 17e и даже после него, покупать это поделие из Купертино нельзя. В iPhone 16e нет MagSafe, плохой экран, одна камера и околокосмическая цена. Единственным аргументом в пользу выбора этой модели может стать падение прайса до 20 тысяч рублей. В противном случае лучше скипнуть.
Ждать iPhone 17e тоже особо не стоит. С большой долей вероятности, разница в цене между новым бюджетным и обычным iPhone 17 будет настолько незначительной, что самым разумным вариантом станет базовая модель.
Линейка iPhone 16 — разумная экономия
Прошлогодние флагманы почти всегда превращаются в «золотую середину» спустя несколько месяцев после выхода нового поколения. Когда эффект новизны исчезает, цены становятся заметно привлекательнее, а технически такие смартфоны еще долго остаются актуальными.
По производительности разница между соседними поколениями редко бывает революционной, поэтому в реальном использовании многие ее просто не замечают. Если нужен максимально дешёвый вариант, смотрите в сторону iPhone 16 (наш обзор) — он во всём лучше iPhone 16e/17e, стоит примерно столько же, но мощнее по железу и будет поддерживаться ещё ~5 лет.
Если ищете топовый iPhone Pro Max, но не готовы мириться с дешёвым алюминием и не самым приятным дизайном 17-х прошек, нужно рассматривать iPhone 16 Pro Max. Тут и титан, и ультрафлагманский чип, и три топовые камеры (хуже только телевик), и расцветок больше.
Главное правило — не покупать с рук, если не разбираетесь во всех тонкостях б/у-девайсов. Лучше доплатить и взять новый запечатанный аппарат, проверив его активацию на сайте Apple заранее, чем выяснить, что дисплей и батарею поменяли на китайский шлак.
А что насчет iPhone 15 и более старых?
Иногда именно позапрошлое поколение оказывается самым выгодным — особенно если цена падает достаточно сильно. Но найти новые экземпляры с каждым днем всё сложнее, а цены на прошки до сих пор держаться на уровне 16/17 Pro. Смысла от такой покупки в 2026 нет.
Стоит ли ждать iPhone 18?
Ожидание следующего поколения — вечная дилемма в мире технологий. Почти всегда кажется, что «ещё немного — и выйдет что‑то лучше». Но жить нужно здесь сейчас. Что, если сентябрь для многих из нас будет не таким, каким мы себе его рисуем? Что, если к выходу iPhone 18 Pro на него просто не останется денег? Если текущий смартфон уже медленный или раздражает, откладывать покупку бессмысленно, ведь комфорт важнее гипотетических улучшений.
Тем более, что пока iPhone 18 Pro и Pro Max приписывают не самые существенные изменения: дизайн останется таким же, основную камеру слегка улучшат (а вы каждый день снимаете?), чипы станут мощнее.
Единственный интересный айфон в 2026 — складной iPhone Fold или iPhone Ultra, но людям, готовым купить ещё один эксперимент Apple за $2300+ или 250+ тысяч рублей, наши рекомендации абсолютно неинтересны.
Быстрый алгоритм по выбору правильного iPhone
Сначала определите бюджет — именно он отсечет половину вариантов. Apple выстраивает линейку так, чтобы в каждой ценовой категории был максимально логичный кандидат.
Затем решите для себя, что важнее (только честно): камера, автономность, производительность, дизайн или просто стабильная работа на годы вперед. Не стоит переплачивать за Pro‑модель, если смартфон используется в основном для мессенджеров и соцсетей. Но и брать слишком старый iPhone ради экономии — сомнительная инвестиция.
Выводы
В 2026 году выбор iPhone стал одновременно проще и сложнее. Проще — потому что откровенно слабых моделей почти не осталось. Сложнее — из‑за большого количества удачных вариантов.
Если нужен максимально универсальный смартфон — базовая модель актуального поколения выглядит самым рациональным решением. Ради топового опыта стоит брать Pro Max. Любителям необычных устройств подойдет Air, а прагматикам — подешевевшие модели предыдущего поколения.
И как сказал величайший: «Лучший iPhone — не самый новый, а тот, что у вас в кармане».