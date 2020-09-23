Более 10 лет назад Spotify ворвался на сцену потоковых сервисов, чтобы изменить наш подход к прослушиванию музыки. Стриминг уже стал обыденным явлением, вытесняя покупку релизов альбомами и композициями. Во многом это получилось благодаря рекомендательным алгоритмам и умным плейлистам.
В этой заметке мы рассказываем как по максимуму использовать свою Premium-подписку в Spotify. Собрали полезные советы по неочевидным функциям и сторонним сервисам, которые сделают прослушивание музыки еще интереснее.
Заполните свои плейлисты
Каждый день мы сталкиваемся с рекомендательными алгоритмами, где-то они работают хорошо, а где-то их советы оставляют желать лучшего, но у Spotify с этим всё в полном порядке. Сервис поможет заполнить пробелы в ваших плейлистах, учитывая вашу историю прослушиваний.
Каждый раз, когда вы начинаете создавать новый плейлист в десктопном приложении, прокрутите список до конца, чтобы увидеть предложения. Треки рекомендуются на основе того, что уже есть в плейлисте, перед нажатием на кнопку «Добавить» можно предварительно прослушать трек.
Архивируйте свой плейлист «Открытия недели»
Еженедельный плейлист Spotify «Открытия недели», который автоматически появляется в вашей библиотеке, является поставщиком новых треков и музыкальных открытий на основе ваших предпочтений. Проблема заключается в том, что каждый понедельник он обновляется, сменяясь свежей подборкой.
Чтобы не потерять понравившийся список воспроизведения «Открытия недели» можно заархивировать. То же самое вы можете сделать с любым другим плейлистом. Откройте список и выберите все треки, нажав Ctrl + A или Cmd + A, затем щелкните правой кнопкой мыши и в открывшемся меню нажмите «Добавить в плейлист». Вы можете сохранить выбранные треки в новый список или добавить их к существующему.
Проверьте, чем вы делитесь с другими
Делиться своими предпочтениями с друзьями или семьей — хорошо, но иногда не хочется, чтобы кто-то следил за вашим прослушиванием. Для этих целей предусмотрен «Приватный режим». Чтобы его активировать, нажмите стрелочку рядом со своим именем пользователя и выберите «Приватный режим». После этих действий другие пользователи не увидят, что вы слушаете.
Импортируйте плейлисты из других источников
Если вы перешли на Spotify с другого сервиса, то вам не нужно заново вручную собирать плейлисты. Вы можете воспользоваться сервисом от сторонних разработчиков для переноса своих списков воспроизведения между платформами.
Рекомендуем остановится на TunemyMusic или Soundiiz. О том как они работают, вы можете подробно почитать в нашем гайде. Оба сервиса поддерживают миграцию плейлистов между самыми популярными платформами, среди которых Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Tidal, Google Play Музыка, Soundcloud, iTunes, «Яндекс.Музыка», VK и другие.
Прокачиваем поиск и выдачу
Spotify оснащается интуитивно понятной функцией поиска и сортировки, но если копнуть глубже, вы найдете дополнительные возможности. Например, вы можете ограничить результаты поиска временным промежутком. Добавьте к своему запросу команду, например «year: 2000», чтобы ограничить результаты выдачи этим периодом. Вы можете изменять временной промежуток по мере необходимости, добавляя команду «year: 1999-2000» к любому запросу.
Вы также можете использовать ограничения по жанру. Для этого добавьте команду «genre: » к своему запросу. Вместе с ней можно использовать модификатор «NOT», чтобы исключить из поиска конкретные результаты. К примеру команда «genre: NOT grindcore» исключит жанр grindcore из вашей поисковой выдачи.
В плейлистах вы можете нажатием по столбцу «Название», «Исполнитель» или «Дата» запустить сортировку по этим параметрам. Нажатие в macOS сочетания клавиш Cmd+F запустит поиск непосредственно по списку воспроизведения.
Запустите Spotify в браузере
В дополнение к мобильным и десктопным приложениям, у Spotify имеется веб-версия, к которой можно получить доступ с помощью браузера. Это пригодится в случаях, когда вы используете Chromebook или работаете на чужом компьютере без возможности устанавливать программы.
У веб-плеера не так много функций по сравнению с клиентами для мобильных устройств и ПК, но он по-прежнему очень эффективен. Вы можете редактировать данные своей учетной записи, а также управлять воспроизведением на других устройствах.
Настройтесь на радио
Функция «Радио» в Spotify появилась сравнительно недавно. Она представляет собой персонализированный плейлист на основе определенного трека, исполнителя или альбома. «Радио» работает бесконечно и вам не потребуется искать новые треки вручную.
Чтобы активировать эту функцию, выберите, например, композицию, по которой вы хотите запустить радио, нажмите правой кнопкой и кликнете по опции «К радио по треку».
Управляйте Spotify не выходя из карт Google
Находясь в автомобиле большинство из нас использует свои смартфоны в качестве навигатора и музыкального проигрывателя. Пользователям Spotify и карт Google необязательно переключаться между приложениями, управлять воспроизведением можно прямо в картах.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, запустите Google Maps, перейдите в настройки, затем в раздел «Навигация». Здесь потребуется воспользоваться опцией «Приложение для мультимедиа» — в открывшемся списке выбирайте Spotify. На iOS нужный раздел может называться «Управление воспроизведением музыки». После этих действий вы сможете управлять воспроизведением не покидая навигацию в картах.
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Я пользуюсь сервисом уже с 2014 года, и очень доволен. Но такие неочевидные и в общем-то скрытые функции мне не нравятся.
Рекомендации да, чуточку лучше Apple Music, но не более. Основная масса музыки совершенно не подходит под мой индивидуальный вкус. Стоило лайкнуть одну композицию The Platters — Only you, как алгоритмы Spotify мне стали предлагать музыку 20-50х годов прошлого века ТОННАМИ 🤣