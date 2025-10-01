А сколько сим-карт у вас? Как не остаться без связи после 1 ноября

Билайн заботится о своих клиентах и подготовил гайд о том, как узнать, сколько на вас оформлено сим-карт и что делать, если ваш номер оказался зарегистрирован на другого человека.
Как проверить число сим-карт
- Зайти на портал «Госуслуг» (Профиль → Сим-карты) и посмотреть, какие номера зарегистрированы на ваш паспорт. Там должны быть указаны не только номера телефонов, но и операторы, обслуживающие их.
- Обратиться в службу поддержки Билайна: по номеру 0611 или прийти в офис с паспортом. Так вы сможете узнать про оформленные на вас сим-карты Билайна.
- Запросить информацию у каждого из известных вам операторов по отдельности (для этого нужно обратиться в офис оператора с паспортом).
Через «Госуслуги»
Самый простой способ проверить число сим-карт, зарегистрированных на ваш паспорт, — это «Госуслуги». Зайдите в «Профиль» и откройте раздел «Сим-карты».
Если в данном разделе вы:
- Не нашли свой номер? Это повод обратиться к оператору, обслуживающему его. Возможно, номер оформлен на ваши старые паспортные данные или вовсе оформлен не на вас. Необходимо обновить персональные данные (если номер ваш, но данные изменились с момента подключения номера) или переоформить номера на себя с другого владельца. Обновить персональные данные клиенты Билайна, имеющие подтвержденный аккаунт на «Госуслугах», могут через мобильное приложение оператора или в офисе с паспортом. Если вы знаете владельца номера, которым пользуетесь, то придите с ним в офис оператора. При себе у вас должны быть действующие паспорта. Если владельца не знаете, — обратитесь в любой офис Билайна с действующей SIM-картой и документом, удостоверяющим личность, для прохождения идентификации реального пользователя номера. Всё это позволит сохранить номер за вами и избежать блокировки. Подробнее о том, как подтвердить свои паспортные данные и переоформить номер на себя, можно прочитать здесь.
- Обнаружили номера, которые вам незнакомы, и вы не знаете, кто фактически ими пользуется? Необходимо отказаться от таких номеров. Соответствующая кнопка есть для каждого указанного номера в данном разделе на «Госуслугах». Или обратитесь в офисы операторов связи.
- Насчитали два десятка номеров (даже если все эти номера вам знакомы, ими пользуетесь вы или ваши родственники)? Стоит переоформить часть из них на фактических пользователей, а неиспользуемые номера следует полностью отключить. По закону, на одного гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт совокупно по всем операторам. Важно выполнить требования законодательства, иначе все номера, оформленные на вас, с 1 ноября 2025 года будут заблокированы.
Важно учитывать, что изменения в договоре не происходят день в день. Иногда требуется несколько дней, чтобы осуществить все проверки и процедуры переоформления или отключения, поэтому позаботьтесь заранее о том, чтобы проверить информацию о своих сим-картах и при необходимости дойти в офис оператора.
