Adobe убрала цвета Pantone из Photoshop. Как вернуть их?





Adobe больше не позволяет использовать в Photoshop цветовую палитру Pantone со стандартной лицензией Adobe Creative Cloud. Она уже исчезла в Photoshop, а в дальнейшем пропадёт из других продуктов компании, включая InDesign и Illustrator.



В PSD-файлах, открытых в Photoshop, вместо цветов из палитры Pantone отображается чёрный цвет. Чтобы вернуть цвета, необходимо установить плагин Pantone Connect for Creative Cloud и приобрести дополнительную подписку — за 15 долларов в месяц или 90 долларов в год. Для россиян проблема усложняется тем, что Adobe не принимает к оплате российские банковские карты.







Решить проблему можно несколькими способами:



1. Установить версию Photoshop, выпущенную до августа 2022 года и не обновлять программу.

2. Перенести папку Color Books из старой версии Photoshop в новую версию.

3. Установить в папку Color Books библиотеку Freetone с частичной заменой палитры Pantone.



Все эти варианты решения проблемы временные, Adobe может в любой момент отключить возможность их использования (особенно у тех, кто пользуется сервисом Adobe Creative Cloud).



Adobe объясняет нововведения изменениями в условиях сотрудничества с Pantone. Палитра Pantone гораздо шире, чем у триадных красок CMYK, она используется для профессиональной работы с цветом, в том числе для печати материалов в типографиях, позволяя максимально точно перенести цвета с экрана монитора на полиграфическую продукцию.

