Photoshop

Adobe убрала цвета Pantone из Photoshop. Как вернуть их?

Александр



Adobe больше не позволяет использовать в Photoshop цветовую палитру Pantone со стандартной лицензией Adobe Creative Cloud. Она уже исчезла в Photoshop, а в дальнейшем пропадёт из других продуктов компании, включая InDesign и Illustrator.

В PSD-файлах, открытых в Photoshop, вместо цветов из палитры Pantone отображается чёрный цвет. Чтобы вернуть цвета, необходимо установить плагин Pantone Connect for Creative Cloud и приобрести дополнительную подписку — за 15 долларов в месяц или 90 долларов в год. Для россиян проблема усложняется тем, что Adobe не принимает к оплате российские банковские карты.



Решить проблему можно несколькими способами:

1. Установить версию Photoshop, выпущенную до августа 2022 года и не обновлять программу.
2. Перенести папку Color Books из старой версии Photoshop в новую версию.
3. Установить в папку Color Books библиотеку Freetone с частичной заменой палитры Pantone.

Все эти варианты решения проблемы временные, Adobe может в любой момент отключить возможность их использования (особенно у тех, кто пользуется сервисом Adobe Creative Cloud).

Adobe объясняет нововведения изменениями в условиях сотрудничества с Pantone. Палитра Pantone гораздо шире, чем у триадных красок CMYK, она используется для профессиональной работы с цветом, в том числе для печати материалов в типографиях, позволяя максимально точно перенести цвета с экрана монитора на полиграфическую продукцию.

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