



После старта продаж iPhone 12 многие если еще не сменили старый смартфон на новый, то хотя бы задумались о такой возможности. А значит, встаю два вопроса: как удобней всего перенести данные и заодно навести порядок на самом устройстве и в iCloud. Если вам всегда нравились удобные и многофункциональные приложения-комбайны, стоит обратить внимание на приложение AnyTrans. Идеальный выбор для тех, кто находится в поисках продвинутого менеджера данных для мобильных устройств Apple.

Приложение доступно на платформах macOS и Windows, обладает удобным и дружелюбным интерфейсом (правда, без русского языка) и при этом у него очень много возможностей для любых сценариев. Интерфейс разделен на три категории: управление контентом, резервное копирование и перенос данных, утилиты. А всего доступно десять функциональных разделов, сопровождающиеся подробными инструкциями и пояснениями.

Первое — Device Manager, где доступен экспорт фотографий, музыки и других данных в один клик. Быстрое и удобное решение, когда нужно получить дубль медиа на компьютере. Кроме того, на iPhone или iPad можно импортировать музыку, видео и другие файлы, а еще быстро передавать через AnyTrans данные с одного устройства на другое.

iCloud Manager позволяет быстро импортировать и экспортировать данные, а также просто навести порядок во всем, что хранится в облачном хранилище. Разработчики приложения отдельно подчеркивают, что логин и пароль нигде не сохраняются, а передача данных осуществляется с максимальным уровнем защиты данных. Это подтверждает SSL Secure, Norton Secured и статус сертифицированного разработчика Apple.

iTunes Library — раздел, где собраны плейлисты, музыка, фильмы, телешоу, подкасты, аудиокниги, голосовые записи. Просматривать можно все, что хранится и на компьютере, и на мобильном устройстве. При этом есть возможность передачи данных в обе стороны, а также AnyTrans обеспечивает удобный интерфейс, чтобы навести порядок и удалить лишнее.

Первый раздел в категории Backup & Migrate — Phone Switcher. Впрочем, нужен он не только для смартфонов, но также поддерживает iPad. Позволяет быстро перенести всю информацию со старого iPhone на новый (а также со смартфонов на Android), либо можно перенести только приложения, со всеми имеющимися у них данными. Сбрасывать устройство до заводских настроек при этом не нужно, запустить процесс можно в любой момент. Данные на смартфоне не будут перезаписаны, а если речь про Android — то еще и все медиафайлы будут сконвертированны в процессе в нужные для iOS форматы. В общем, идеально для тех, кто взял себе iPhone 12 и готовится к переезду на него. А по ссылке можно посмотреть инструкцию от разработчиков по процессу миграции.

Backup Manager позволяет создавать и восстанавливать резервные копии, причем можно иметь несколько состояний без перезаписи бэкапа. Еще из отличий резервного копирования с помощью AnyTrans — есть доступ к данным, хранящимся в копии. Можно вытащить какие-то файлы без восстановления всего остального. В свою очередь, Social Messenger Manager обеспечит перенос данных Whatsapp с одного устройства на другое.

Последняя категория — утилиты. Там собран загрузчик медиа из YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud и других сервисов. Есть отдельное мини-приложение для создания рингтонов. Есть загрузчик приложений из App Store с возможностью хранить разные версии игр и программ. А еще утилита для стриминга экрана iPhone или iPad на компьютер.

В общем, AnyTrans представляет собой очень мощный и функциональный инструмент, который будет очень полезен сейчас (когда у многих стоит вопрос переезда на новые iPhone), но также пригодится и для последующего регулярного использования при работе с резервными копиями, передачи медиа, загрузки приложений и просто наведении порядка как на устройстве, так и в iCloud. Попробовать AnyTrans и оценить его возможности можно бесплатно. А если понравиться — оплатить лицензию.

СКАЧАТЬ ANYTRANS





