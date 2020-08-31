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Компания Apple добавила в iOS 14 игру под названием Music Quiz. Примерно такая же игра была доступна на плеерах iPod с Click Wheel.

Music Quiz не требует установки, эта игра встроена в iOS 14 и работает как одна из команд Siri Shortcuts. Её смысл сводится к отгадыванию музыкальных композиций.

Как играть в Music Quiz:

Запустите приложение Siri Shortcuts («Команды»), перейдите в «Мои команды» и вбейте в поисковую строку Music Quiz, нажмите на иконку Music Quiz и предоставьте игре доступ к своей музыкальной библиотеке.

Music Quiz

В игре пять раундов, в каждом из которых звучит какой-либо трек, а пользователю предлагаются пять вариантов с указанием имени исполнителя и названиями композиций. Нужно выбрать правильный вариант. Результатом игры можно похвастать в соцсетях.

Music Quiz синхронизируется со встроенной музыкальной библиотекой, поэтому в игре доступны только треки из Apple Music, купленные в iTunes или синхронизированные локально через компьютер. Композиции из других источников (например, Spotify) она не подхватывает.

Поскольку Music Quiz — одна из команд Siri Shortcuts, продвинутые пользователи могут исследовать, каким образом работает эта игра, и даже модифицировать некоторые её аспекты.


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Источник:

9to5mac 9to5mac

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