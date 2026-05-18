Apple ID требует карту при смене региона? Вот как обойти это ограничение и переключиться без оплаты

Фархад


С апреля 2026 года пользователи из России начали массово менять регион Apple ID из-за отключения последних удобных способов оплаты подписок. Плюсы очевидны: доступ к большему числу приложений, сервисов и контента, часто по более выгодным ценам. Но на этапе перехода многие сталкиваются с неприятным барьером — система требует привязать карту региона или альтернативный способ оплаты. Разбираемся, почему это происходит и как обойти ограничение без лишних сложностей.

Перед сменой региона Apple ID есть базовые условия, без которых процесс просто не запустится. В первую очередь необходимо отключить все активные подписки, связанные именно с Apple (iCloud+, Apple Music, Apple TV+ и т.д.). Далее — полностью обнулить баланс аккаунта. Любые оставшиеся средства нужно потратить на приложения, игры или контент, а небольшой остаток иногда можно закрыть через поддержку Apple вручную. Для этого скачайте приложение Apple Support и напишите специалистам запрос на обнуление баланса.



Но даже при выполнении этих условий система может продолжать требовать карту или PayPal. Причина обычно не в стране, а в структуре аккаунта. Чаще всего это связано с тем, что пользователь является организатором семейного доступа или в аккаунте всё ещё закреплены старые платёжные данные, которые невозможно просто удалить до изменения региона.

Для начала расформируйте семейный доступ, если вы являетесь организатором:
  • Откройте «Настройки» и перейдите в Apple ID (ваше имя сверху);
  • Зайдите в «Семья»;

  • Удалите всех участников из группы;
  • После этого нажмите «Прекратить использование семейного доступа».



Важно: если вы не организатор, потребуется выйти из семьи вручную. Без полного выхода смена региона может заблокироваться.

Теперь очистите старые платёжные привязки:
  • Перейдите в «Настройки» > Apple ID > «Оплата и доставка»;
  • Удалите все сохранённые карты;
  • Убедитесь, что нет активных способов оплаты, включая старые привязки номера телефона.


На следующем этапе меняем регион:
  • Откройте App Store и нажмите на свой профиль в правом верхнем углу;

  • Нажмите на свой аккаунт и выберите «Страна/регион»
  • Укажите новую страну (например, США, Турция, Индия);
  • На шаге оплаты выберите вариант None (Без оплаты);

  • Подтвердите изменения;
  • Готово!


Именно этот пункт None не появляется у всех, у кого есть привязка к семье или неактуальная платежная информация. После успешной смены региона аккаунт можно использовать без банковской карты. Достаточно приобрести карту пополнения баланса App Store для выбранного региона в виде кода.

Важный момент: выход из семейного доступа может привести к нескольким ограничениям, включая потерю общего доступа к подпискам, общим покупкам и медиатеке. Повторно создать семейную группу вы сможете только после смены региона.
Комментарии (2)

Артём Болотов
+89
Не надо ничего расформировывать. Просто зайдите и выключите общие покупки. Этого достаточно.
Вчера в 21:05
