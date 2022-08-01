Apple рассказала, что будет при переходе с Android на iPhone

Apple выпустила на своём YouTube-канале новое видео, в котором ответила на самые популярные вопросы по поводу перехода с Android на iPhone. Вот что нужно знать, по мнению купертиновцев.Это очень простой процесс.Перенос данных будет легким. Для этого Apple разместила специальное приложение Move to iOS в магазине Google Play. Процесс простой и безопасный. Работает так: скачиваем программу на свой Android, запускаем её и следуем подсказкам для подключения к своему новенькому iPhone. Вы можете выбирать тип контента для переноса: сообщения, контакты, календари, аккаунт Google, а также фото и видео.В ответе на этот вопрос Apple напомнила, что у них предусмотрена услуга Trade-In. В нашем случае придется воспользоваться сервисом Авито для перепродажи своей старой трубки. Нужно быть готовым к тому, что придется значительно подвинуться в цене. Так уж повелось, что «андроиды» на вторичке сильно теряют в стоимости.По словам Apple, актуальные модели её смартфонов довольно прочные. Они изготавливаются из качественных материалов, а также защищены от пыли и влаги. Поэтому нет смысла переживать. Также девушка по имени Тера в ролике отметила достойный уровень автономности iPhone и отличную производительность. С последним то уж точно не поспорить.Тут немножко пошутили над лагами с оглядкой на сами знаете какую операционку. Затем отметили надежность софта, регулярные обновления и оптимизацию программного обеспечения с аппаратным.Конечно. Это еще одна важная штука, которой завидуют владельцы Android-смартфонов. Новый iPhone из коробки работает на самой актуальной операционке и получает апдейты от Apple на протяжении длительного времени. К примеру, iOS 15 до сих пор совместима с iPhone 6s, который вышел около шести лет назад.Тут уж точно еще одно преимущество за Apple. Все актуальные модели iPhone защищают личные данные пользователей. В ролике упомянули такие функции, как скрыть e-mail, войти с Apple и защиту от слежки в сторонних приложениях.Айфон прост в использовании прямо из коробки. Впрочем, если понадобится какая-либо помощь, то можно получить поддержку прямо на смартфоне с помощью звонка или чата. Также нам напомнили про приложение Советы и аккаунт @AppleSupport в твиттере. Помимо этого, Тера упомянула визит в магазин Apple Store, но, к сожалению, для нас эта информация не актуальна.Что тут скажешь? С большинством тезисов сложно не согласиться.