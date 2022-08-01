Apple рассказала, что будет при переходе с Android на iPhone
Георгий Лямин —
Apple выпустила на своём YouTube-канале новое видео, в котором ответила на самые популярные вопросы по поводу перехода с Android на iPhone. Вот что нужно знать, по мнению купертиновцев.
Что будет при переходе на iPhone?
Это очень простой процесс.
Что будет с моими контактами, фотографиями и сообщениями при переходе на iPhone?
Перенос данных будет легким. Для этого Apple разместила специальное приложение Move to iOS в магазине Google Play. Процесс простой и безопасный. Работает так: скачиваем программу на свой Android, запускаем её и следуем подсказкам для подключения к своему новенькому iPhone. Вы можете выбирать тип контента для переноса: сообщения, контакты, календари, аккаунт Google, а также фото и видео.
Могу ли перепродать свой Android-смартфон после перехода на iPhone?
В ответе на этот вопрос Apple напомнила, что у них предусмотрена услуга Trade-In. В нашем случае придется воспользоваться сервисом Авито для перепродажи своей старой трубки. Нужно быть готовым к тому, что придется значительно подвинуться в цене. Так уж повелось, что «андроиды» на вторичке сильно теряют в стоимости.
Что будет со временем с моим новым iPhone после перехода?
По словам Apple, актуальные модели её смартфонов довольно прочные. Они изготавливаются из качественных материалов, а также защищены от пыли и влаги. Поэтому нет смысла переживать. Также девушка по имени Тера в ролике отметила достойный уровень автономности iPhone и отличную производительность. С последним то уж точно не поспорить.
Что с надежностью у iPhone?
Тут немножко пошутили над лагами с оглядкой на сами знаете какую операционку. Затем отметили надежность софта, регулярные обновления и оптимизацию программного обеспечения с аппаратным.
Если я перейду на iPhone, получу ли я последние обновления?
Конечно. Это еще одна важная штука, которой завидуют владельцы Android-смартфонов. Новый iPhone из коробки работает на самой актуальной операционке и получает апдейты от Apple на протяжении длительного времени. К примеру, iOS 15 до сих пор совместима с iPhone 6s, который вышел около шести лет назад.
Как будут защищены мои личные данные?
Тут уж точно еще одно преимущество за Apple. Все актуальные модели iPhone защищают личные данные пользователей. В ролике упомянули такие функции, как скрыть e-mail, войти с Apple и защиту от слежки в сторонних приложениях.
Какую поддержку я получу от Apple?
Айфон прост в использовании прямо из коробки. Впрочем, если понадобится какая-либо помощь, то можно получить поддержку прямо на смартфоне с помощью звонка или чата. Также нам напомнили про приложение Советы и аккаунт @AppleSupport в твиттере. Помимо этого, Тера упомянула визит в магазин Apple Store, но, к сожалению, для нас эта информация не актуальна.
Что тут скажешь? С большинством тезисов сложно не согласиться.
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Комментарии
Ну да, контакты при переносе теряются, некоторые приложения работают хуже, чем на Android, дико неудобная родная клавиатура, много бесполезного встроенного софта, странное поведение громкости при переключении из беззвучного режима, отсутствие функции "разделить экран" — это то, что пришло в голову навскидку)))
2 часа назад в 22:09
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+73
Много бесполезного встроенного софта, это как раз больше к Android подходит. К тому же без танцев с бубном просто так не удалить.
2 часа назад в 22:19
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Я пользуюсь яндекс клавиатурой и полностью доволен
2 часа назад в 22:25
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Я чот прибухнул. Поэтому не важно о чем статья. Телка норм вроде
час назад в 23:54
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