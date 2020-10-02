Компания Apple опубликовала на своём сайте документ, который описывает возможные проблемы с Apple Watch после обновления до watchOS 7. Там же приводятся различные способы их решения, самый кардинальный из которых — сброс к заводским настройкам как самих часов, так и смартфона, с которым они сопряжены.
Apple указывает, что после установки обновлений iOS 14 и watchOS 7 пользователи могут столкнуться с рядом проблем: аварийное падение приложений «Здоровье» и «Фитнес», потеря статистики тренировок в «Активности» и приложении «Пульс», экстремальное повышение расхода аккумуляторов в устройствах.
Для избавления от этих проблем Apple советует выполнить процедуру полной отвязки часов от смартфона, а затем повторить сопряжение двух гаджетов. Если это не помогло, нужно выполнить полный сброс данных, а для этого следует перейти на iPhone в пункт меню «Настройки» —> «Основные» —> «Сброс» —> «Стереть всё содержимое и настройки». Перед этой процедурой рекомендуется отвязать часы от смартфона, выключить настройки пункта «Здоровье», активировать функцию резервного копирования и создать бэкапы для смартфона и умных часов на случай восстановления потерянных данных.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Обидно то, что думаю к не взять часы новые и придётся обновлять телефон до 14 ;(((( это подстава из подстав
А вообще, можно подумать, что они никогда не выпускали проблемные оси. Про 7 писать не буду, они почти с нуля переписали все, там все понятно. 8, 9, 11 (хотя с 11 лично у меня все нормально было) — убожество. Ещё была 3 или 4, точно не помню, которая убила просто 3 или 3ж