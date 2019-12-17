Компания Apple выпустила свежие бета-версии почти всех своих операционных систем. Обновление получили iOS, iPadOS, tvOS и macOS. watchOS обновилась до релизной версии 6.1.2.
Первые бета-версии iOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1, tvOS 13.3.1 и macOS 10.15.3 могут установить зарегистрированные разработчики, а также обычные пользователи, на устройствах которых добавлен профиль со специальной конфигурацией. Какие изменения и нововведения содержатся в этих апдейтах, неизвестно, но если они и есть, то их явно немного.
Релизные сборки iOS 13.3, iPadOS 13.3, macOS 10.15.2, watchOS 6.1.1 и tvOS 13.3 вышли совсем недавно — неделю назад. О том, что они добавляют устройствам Apple, вы можете узнать из этой публикации.
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В новой системе, похоже, есть только одно исправление: на прошлой неделе Apple подтвердила проблему в «Экранном времени», которая позволяла детям обойти экран ограничения времени.