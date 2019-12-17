Вышла iOS 13. Как обновить iPhone и iPod touch — «по воздуху» и через ПК

Как обновить приложения на iOS 13 и другие ответы на ваши вопросы про апдейт

Как исправить ошибки при обновлении до iOS 13?

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Как включить в Windows 10 жесты перехода между страницами

Как включить защиту от потенциально нежелательных программ в Защитнике Windows 10