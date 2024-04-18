AutoCAD — всё! Но есть два способа вернуть доступ

Американская компания Autodesk закрыла доступ к софту для российских пользователей. Примечательно, что работать перестали не только лицензионные копии, но и «пиратки». Пользователи уже подсуетились и нашли способ обойти блокировку.
AutoCAD, принадлежащая компании Autodesk, предназначена для автоматизированного проектирования в двухмерном и трехмерном форматах и до сих пор пользуется спросом среди инженеров, проектировщиков, а также студентов технических университетов.
О том, что Autodesk уходит с российского рынка стало известно еще в 2022 году. А в марте 2024 года Autodesk запретила использование софта корпоративным клиентам.
Сегодня пользователи Twitter и тематических форумов сообщили, что программа не работает. Причем блокировка коснулась как лицензионные, так и пиратские версии.
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Вернуть работоспособность AutoCAD можно следующим способом:
1. Открываем файл host, который расположен в директории C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
2. Копируем и вставляем эти строки:
- 127.0.0.1 genuine-software2.autodesk.com
- 127.0.0.1 ase-cdn-stg.autodesk.com
- 127.0.0.1 ase.autodesk.com
Если способ не помог, делаем то же самое из этого списка.
Также пользователи сообщают, что доступ открывается при блокировке официального сайта в Брандмауэре или роутере.