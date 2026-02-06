«Авито Авто»: как сохранить автомобиль в хорошем состоянии при любом пробеге



Городская жизнь диктует автомобилю свой ритм: короткие поездки в пробках, частые разгоны и торможения, дорожные реагенты зимой и пыль летом. Такие нагрузки неизбежно оставляют «следы». Но машину можно сохранить в отличной форме, если подходить к уходу системно. Эксперты «Авито Авто» собрали практичный чек-лист: простые, но важные действия, которые помогут поддерживать и внешний вид, и технику автомобиля в порядке независимо от пробега.

Хороший внешний вид — это не только про эстетику. Рано или поздно машину захочется продать. По данным исследования «Авито Авто», проведенного в 2025 году, для 41% россиян, которые ищут автомобиль с пробегом, состояние кузова входит в топ-5 главных критериев при выборе. Проще говоря, ухоженная машина вызывает доверие и дольше сохраняет ценность. Большинство проблем проще предотвратить, чем устранять перед продажей. Ниже несколько советов, которые позволят как можно дольше сохранить внешний вид автомобиля в презентабельном виде.● В первые месяцы владения обработайте скрытые полости (днище, пороги, внутренние полости дверей, арки, петли дверей и т. п.) кузова антикоррозийным составом. Такое разовое действие защитит металл даже при ежедневных поездках по городу. Обновлять его рекомендуется раз в 2-3 года.● Осматривайте кузов после каждой мойки или не реже одного раза в месяц, чтобы вовремя заметить сколы и повреждения. Рекомендуется своевременно подкрашивать мелкие дефекты на кузове. Даже небольшое повреждение может стать очагом коррозии, если оно дошло до металла. Специальный ремонтный набор в цвет кузова (флакон-кисточка) стоит недорого, но предотвращает дорогостоящую перекраску детали в будущем.● Недорого защитить кузов можно с помощью твердого воска — он помогает сохранить ЛКП от ультрафиолета, пыли и мелких царапин. Для лучшего эффекта наносить его стоит раз в полгода на все окрашенные поверхности кузова — весной и осенью.● Альтернатива — керамическое покрытие, которое «крепче» воска и к тому же держится дольше.● Регулярно мойте машину, тщательно промывая пороги, арки и нижнюю часть дверей — именно там скапливаются реагенты и влага. Особенно это важно в зимний период: дорожная химия и соли ускоряют коррозию металла и износ лакокрасочного покрытия. Советуем выбирать крытые мойки, избегая резких перепадов температур.● Протирайте фары только мокрой тряпкой (а еще лучше — с большим количеством воды) — сухая ткань царапает рассеиватели из-за чего со временем свет становится тусклее.● Наносите состав «антидождь» на стекла — в дождь и снег видимость будет лучше, а сами стекла меньше затираются от щеток.● Чистота внутри важна не меньше, чем снаружи. Как и в случае с кузовом, регулярный уход за салоном поможет сохранить материалы и общее ощущение ухоженного автомобиля.Регулярная мойка, бережное отношение к лакокрасочному покрытию и своевременная защита от коррозии — вот что действительно работает. Эти простые действия помогут машине выглядеть эффектно не только сразу после покупки, но и через несколько лет эксплуатации в городских пробках при переменчивой погоде.Основа долгосрочной надежности — соблюдение регламента технического обслуживания. Именно своевременная замена масел, фильтров и контроль состояния ключевых узлов формируют базу для стабильной работы двигателя, трансмиссии и ходовой части.Однако в условиях городской езды — с ее короткими поездками, частыми остановками и медленным движением в пробках — полезно добавить к регламенту несколько простых привычек. Они помогут снизить нагрузку на агрегаты и заметить проблемы на ранней стадии.● Регулярно контролируйте уровень масла в двигателе, охлаждающей и тормозной жидкостей.● Возьмите за привычку периодически заглядывать под автомобиль. Подтеки и запотевания на двигателе или других узлах и агрегатах, мокрые пятна на сухом асфальте под машиной — верный признак утечки технических жидкостей.● Используйте топливо только на проверенных АЗС: некачественный бензин или дизель незаметно снижают ресурс двигателя.● Проверяйте давление в колесах (если автомобиль не оснащен датчиками давления шин) не реже раза в месяц: неправильное давление ускоряет износ резины и повышает расход топлива.Когда одометр приближается к отметке 50 000 км (а для большинства это обычно 2-3 года ежедневных поездок), автомобилю стоит уделить чуть больше внимания, чем при стандартном ТО. Даже при внешнем благополучии стоит внимательно проверить сайлентблоки и рулевые наконечники: их незаметный износ способен быстро повредить подвеску. Обязательно проверьте технические жидкости: замените антифриз, тормозную жидкость и жидкость ГУР, а также обновите масло в коробке передач и узлах полного привода — редукторах и дифференциалах.Перед наступлением холодов обратите внимание на заряд аккумулятора и оцените состояние системы зажигания, высоковольтные провода. Свечи и высоковольтные провода меняются по пробегу и регламенту производителя. Наконец, оценить остаточный ресурс тормозных дисков, которые к этому пробегу часто требуют обновления вслед за колодками.Последовательный и регулярный уход за автомобилем на любом пробеге поможет поддерживать его «на ходу» и в презентабельном состоянии как можно дольше, снижая риск поломок. Со временем это скажется не только на комфорте эксплуатации, но и на остаточной стоимости автомобиля.