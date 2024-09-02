Банки начали блокировать россиян за платежи и переводы. Как избежать этого или снять блокировку?

Александр


Жители РФ столкнулись с новой проблемой. Банковские организации из-за ужесточившихся требований Центробанка к борьбе с мошенничеством начали тщательнее следить за платежами и переводами, и при выявлении малейшей аномалии блокируют клиенту операции по карте или дистанционный доступ к счёту.

После блокировки не удастся воспользоваться картами, зайти в мобильное приложение или выполнять операции в банкомате, но некоторые услуги (например, снятие наличных или перевод денег) остаются доступными в банковском отделении.

За какие операции банк может заблокировать счёт:

 — Перевод крупной суммы другому человеку через СБП, но номеру карты или по банковским реквизитам (или несколько мелких переводов разным людям)
 — Крупный платёж в магазине со смартфона по QR-коду или NFC (или несколько мелких платежей за короткий срок)
 — Пополнение собственного счёта по QR-коду или СБП в другом банке

К примеру, одна женщина хотела приобрести в магазине ноутбук за 45 тысяч и попыталась расплатиться смартфоном через QR-код. Автоматизированная система банка сочла эту операцию сомнительной и заблокировала счёт. Ей пришлось звонить в банк, затем ехать с паспортом в ближайшее отделение и писать заявление о разблокировке. Чтобы больше не рисковать, она там же сняла наличные, перевела их в другой банк и расплатилась за ноутбук картой.

Подозрения у банка могут вызвать переводы крупных сумм, причём некоторые организации блокируют не счёт, а доступ в мобильное приложение (иногда — с определённого устройства). Снять блокировку иногда можно по звонку на горячую линию банка — требуется подтвердить свою личность, назвав ФИО, а также подтвердить, что вы совершаете этот перевод по своей воле и осознаёте, что отменить операцию и вернуть деньги не получится.

Банк может заблокировать клиенту доступ к счёту ещё и в том случае, если заметит, что тот решил открыть и пополнить вклад в другой организации. Финансовые маркетплейсы позволяют пополнять вклады переводом через СБП или QR-код из одного банка в другой, при этом банк-отправитель не видит, кому уходят деньги — на собственный счёт клиента в другом банке (что не может быть подозрительным) или другому лицу (которое может оказаться мошенником).

Обычно банки разблокируют карты и счета довольно оперативно, хотя Центробанк даёт им на это 15 дней. Если в разблокировке отказано или она затянулась, можно обратиться в суд или написать жалобу в Центробанк. Также стоит помнить, что блокировка карты или дистанционного доступа к счёту не означают запрет на использование средств. Это означает, что вы можете прийти в банк с паспортом, снять свои средства через кассу и переложить их в другой банк.

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Комментарии

Hello!
+744
Hello!
Если такая практика пойдет в массы, думаю не далеко то время, что народ по максимуму перейдет на наличку.
час назад в 13:57
#
+9
spb178
Это все утопия и народ пошлет банки нафуй, привет наличные деньги!
час назад в 14:21
#
YABLOKOFON
+277
YABLOKOFON
Слишком много гемора, одурманенные и так понесут свои бабки мошенникам даже если их заблокируют, а вот захотел ты купить себе ноутбук или телефон, а вместо этого доказывай банкам что ты не лох и бегай по банкам вместо того чтобы снимать дома плёночки с новенького гаджета
час назад в 14:21
#
Семен Слепаков
+104
Семен Слепаков
Apple Pay — не, нельзя. Перевод — не, заблокируют. Готовим карманы под звенящую мелочь. Абсурд🤦🏻‍♂️
40 минут назад
#
+17
люмпен2
Юрлицам в прошлом году неплохо начали закручивать гайки по обналу и зп в конвертах. Начали переходить на физиков. Никакого нала не будет, не тештесь. Просто будете все под калпаком.
10 минут назад
#

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