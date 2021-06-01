



Настал знаменательный день: компания Google убрала возможность хранить неограниченное количество фотографий и видео в «Google Фото». Весь контент, сохранённый в этом сервисе до сегодняшней даты, не будет занимать место, а новые снимки и ролики, загруженные туда с 1 июня 2021 год, уменьшают квоту, которая по умолчанию составляет 15 ГБ.



Google бесплатно предоставляет своим пользователям 15 ГБ дискового пространства, причём оно делится между несколькими сервисами, включая «Google Фото», Gmail и «Документы». О предстоящем отказе от безлимитного хранения снимков в «Google Фото» было объявлено ещё осенью прошлого года, поэтому пользователям было предоставлено достаточно времени, чтобы решить, что делать дальше: пытаться уложиться в эти 15 ГБ, докупать дополнительное место по подписке Google One или искать альтернативное хранилище.



По словам Google, отказ от безлимита в «Google Фото» связан с экономией ресурсов. Этот сервис был запущен в мае 2015 года, и с тех пор пользователи сохранили в нём более 4 триллионов фотографий и видео. Google не может бесконечно расширять хранилище, в том числе из экономических соображений и необходимости выделять дисковое место для других проектов, которые приносят больше выручки.



Полного безлимита в «Google Фото» больше нет, даже за деньги можно расширить хранилище максимум до 2 ТБ:





100 ГБ — 139 рублей в месяц или 1390 рублей в год

200 ГБ — 219 рублей в месяц или 2190 рублей в год

2 ТБ — 699 рублей в месяц или 6990 рублей в год

«Яндекс.Диск»: 10 ГБ — бесплатно (20 ГБ для подписчиков «Яндекс.Плюс»), 100 ГБ — 99 рублей в месяц, 1 ТБ — 300 рублей в месяц, 3 ТБ — 900 рублей в месяц, неограниченная загрузка фото и видео со смартфона или планшета.

«Облако Mail.ru»: 8 ГБ — бесплатно, 128 ГБ — 149 рублей в месяц, 256 ГБ — 229 рублей в месяц, 4 ТБ — 2690 рублей в месяц.

«СберДиск»: 15 ГБ бесплатно — (30 ГБ для подписчиков «СберПрайм»), 100 ГБ — 99 рублей в месяц, 1 ТБ — 300 рублей в месяц.

iCloud: 5 ГБ — бесплатно, 50 ГБ — 59 рублей в месяц, 200 ГБ — 149 рублей в месяц, 2 ТБ — 599 рублей в месяц.

Dropbox: 2 ГБ — бесплатно, 3 ТБ — 19,99 доллара (около 1500 рублей) в месяц.

OneDrive: 5 ГБ — бесплатно, 1 ТБ — 312 рублей в месяц (+ доступ к веб-версии Microsoft Office).

ImageShack: полный безлимит — от 3,99 доллара (около 300 рублей) в месяц или 37,99 доллара (около 2780 рублей) в год.

Flickr: 1000 фотографий — бесплатно, полный безлимит за 6,99 доллара (около 525 рублей) в месяц, 18,99 доллара (около 1390 рублей) за 3 месяца, 59,99 доллара (около 4,5 тысяч рублей) в год или 117,99 доллара (около 8640 рублей) за 2 года.

TeraBox: 1 ТБ — бесплатно.

У «Google Фото» насчитается примерно с десяток конкурентов, предлагающих аналогичные возможности. Какие-то обходятся дешевле, другие дороже, а есть и бесплатные альтернативы.Впрочем, спешить отказываться от «Google Фото» не стоит. Компания Google создала удобный инструмент, позволяющий оценить, на сколько вам хватит оставшегося места в облаке с бесплатной квотой. Благодаря этому можно узнать, когда вам придётся задуматься о расширении дискового пространства. Откройте эту страницу — Google покажет, сколько места у вас занято из доступного лимита и через какое время этот лимит закончится с учётом того, с какой скоростью вы заполняете хранилище. Это примерная оценка, она может быть недоступна, если вы не загружали файлы в облако, и система не смогла определить ваш паттерн пользования сервисом. На этой же странице можно перейти к удалению контента, который занимает в облаке Google слишком много места. Подробнее об этом написано в отдельной статье





