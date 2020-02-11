iOS 13.4

На прошлой неделе вышли первые бета-версии iOS 13.4, iPadOS 13.4 и macOS Catalina 10.15.4 для разработчиков, а теперь состоялся выпуск публичных сборок. Это значит, что обновления доступны всем пользователям, зарегистрированным в Apple Beta Program.

iOS 13.4 и iPadOS 13.4 — относительно крупные обновления, которые содержат несколько новых функций и возможностей. Например, они добавляют поддержку CarKey, благодаря которой можно с помощью iPhone или Apple Watch дистанционно разблокировать двери и запускать мотор в некоторых моделях автомобилей. Также добавлены 9 новых типов эмодзи-стикеров, вернулась возможность делиться целыми папками в облачном хранилище iCloud и устранены проблемы с тулбаром приложения «Почта».

Обновить macOS до первой бета-версии Catalina 10.15.4 можно через раздел установки апдейтов в системных настройках.



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