BleachBit — бесплатная утилита для очистки, ускорения и защиты компьютера

Александр


На этой неделе вышла новая версия бесплатной утилиты BleachBit с открытым исходным кодом. Это кроссплатформенное приложение для Windows и Linux, которое помогает навести порядок на компьютере, увеличить его производительность и защитить конфиденциальность. В отличие от штатных средств очистки, BleachBit проходится по файлам приложений, удаляя те, что засоряют память и замедляют работу устройства.

Что можно чистить с помощью BleachBit


 — Система: временные и лог-файлы, кэш обновлений, корзина, недавние документы и память подкачки.
 — Браузеры: кэш, куки, история, заполнение форм, сохранённые пароли (поддерживаются Chrome, Firefox, Edge, Opera, Vivaldi, Brave, Zen).
 — Разные приложения: кэш, временные файлы и логи популярных программ (VLC, Adobe Reader, LibreOffice и многих других).

BleachBit позволяет высвободить место на диске (иногда до десятков гигабайт), в результате чего повышается скорость работы системы и приложений, снижается размер резервных копий и уменьшается время их создания. Также удаляются цифровые следы, что важно для защиты приватности. Многократная перезапись данных поверх удалённых файлов их его восстановление невозможным.

Как пользоваться BleachBit 



Установка

 — Windows: скачайте exe-файл с сайта разработчика и запустите установщик. Также доступна портативная версия (например, для запуска с флешки).
 — Linux: установите из репозитория вашего дистрибутива (например, sudo apt install bleachbit или найдите в центре приложений).

Первый запуск и настройка

После запуска откроется окно с перечнем категорий (браузеры, система, приложения). Рекомендуется настроить базовые параметры:

1. Откройте Edit → Preferences («Настройки»).

2. Во вкладке General («Основные») отметьте:

   — Confirm before delete — утилита будет запрашивать подтверждение перед удалением.
   — Overwrite contents… — включите для безопасного удаления файлов (будет работать медленнее).

3. Убедитесь, что опция Hide irrelevant cleaners активна, чтобы отображались только подходящие для вашей системы задачи.


Пошаговая инструкция по использованию


1. Анализ и выбор того, что будет удалено

Выберите галочками нужные категории. Начинайте с системного мусора (System → Temporary files, Logs, Recycle bin) и кэша браузеров.

2. Предпросмотр и удаление

Нажмите кнопку Preview. Утилита проанализирует систему и выведет список всех файлов, которые будут затронуты, а также их суммарный объём. Внимательно проверьте, чтобы в списке не было ничего важного. Затем нажмите Clean и подтвердите удаление.

3. Дополнительные возможности (для более глубокой очистки)

 — Безвозвратное удаление важных документов или папок. В меню выберите File → Shred Files («Шредер файлов»), отметьте нужные элементы и нажмите Shred.
 — Зачистка следов уже удалённых файлов. Эта функция перезаписывает свободное место на диске, делая невозможным восстановление ранее стёртых данных. Выберите File → Wipe Free Space.
 — Автоматизация. Продвинутые пользователи могут задействовать интерфейс командной строки (bleachbit_console.exe --clean) для интеграции в скрипты и плановые задачи.
1
