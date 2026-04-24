Блокировка за перевод самому себе: как избежать и что делать, если уже заморозили счёт

В последние месяцы российские банки всё чаще блокируют переводы между собственными счетами клиентов в разных кредитных организациях. Ситуация, когда человек не может перевести свои деньги с карты одного банка на карту в другом, вызывает недоумение, однако у банков есть на это законные основания: с 1 января 2026 года вступили в силу новые правила, которые расширили перечень признаков подозрительных операций. Теперь банки обязаны проверять переводы по двенадцати критериям — вдвое больше, чем раньше, — и приостанавливать операции, попадающие хотя бы под один из них.

Главная причина блокировок — борьба с мошенничеством и дропперством. Злоумышленники часто убеждают жертв перевести деньги на «безопасный счёт», которым на самом деле управляют преступники. Банковский алгоритм не различает, отправляете ли вы деньги себе или третьему лицу: он реагирует на признаки риска. Среди новых критериев, введённых с 2026 года, — смена номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах» за 48 часов до перевода, обнаружение вредоносного ПО на устройстве, использование нетипичного интернет-провайдера или VPN для сокрытия данных сессии.Особенно опасным для обычных клиентов стал признак, связанный с цепочкой переводов через «Систему быстрых платежей». Если вы перевели самому себе более 200 тысяч рублей через СБП, а затем в течение суток попытались отправить деньги человеку, которому не переводили последние полгода, банк заблокирует вторую операцию. Переводы также могут приостановить при высокой интенсивности операций (более десяти исходящих переводов в день или свыше 50 в месяц), при суммах от 100 тысяч рублей в сутки или при дроблении крупных сумм на мелкие транши.Если банк приостановил перевод, он обязан уведомить клиента и дать до 48 часов на подтверждение операции. Для разблокировки может потребоваться ввод кода из SMS, звонок в банк для голосового подтверждения или личный визит в офис с паспортом. Чтобы снизить риск блокировок, эксперты рекомендуют заранее уведомлять банк о крупных переводах (от 600 тысяч рублей), указывать понятное назначение платежа («перевод собственных средств»), не дробить крупные суммы, регулярно пользоваться картой для повседневных трат и хранить документы, подтверждающие происхождение денег.