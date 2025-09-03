Wildberries запустил возможность, которой нет у конкурентов. Больше никаких разочарований в товарах!





Wildberries начал тестирование функции «Клиентская примерка», позволяющей виртуально примерить одежду на фотографии пользователя. Технология, основанная на компьютерном зрении и искусственном интеллекте, анализирует изображение покупателя и реалистично накладывает выбранные вещи на его фигуру. Первыми доступ к функции получат подписчики «WB Клуба» и отдельные продавцы, участвующие в пилотной программе.

Для использования сервиса необходимо найти товары с специальной пометкой «посмотреть вещь на себе» и загрузить свою фотографию. Система автоматически обрабатывает изображение, учитывая особенности фигуры и позу человека, что позволяет оценить, как именно будет сидеть одежда. Технология направлена на сокращение количества возвратов и повышение удовлетворенности покупателей. По статистике, основная причина возвратов одежды в онлайн-магазинах — несоответствие размера или фасона, что приводит к дополнительным расходам как для продавцов, так и для маркетплейса.

После завершения тестового периода функция станет доступна всем продавцам в рамках подписки «Джем». Аналогичные решения уже тестируют другие крупные маркетплейсы, но российский рынок только начинает осваивать подобные технологии.