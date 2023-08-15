Часто перезапускать Windows стало опасно. Можно словить блокировку!
Александр Кузнецов —
В Windows 11 был обнаружен странный механизм защиты. Если компьютер или ноутбук несколько раз аварийно перезагрузится, войти в систему станет невозможно какое-то время. На странице разблокировки при попытке ввести пароль или пин-код появится сообщение о том, что компьютер заблокирован, и нужно оставить его включенным на два часа, и лишь потом можно снова пробовать залогиниться в систему.
Ситуация неприятная, ведь по сути операционная система просто запрещает вам пользоваться компьютером в течение двух часов. Как вариант, предлагается воспользоваться другим способом входа (например, с помощью сканирования лица или отпечатка пальца), но если он не был настроен заранее, вы не сможете его использовать.
К счастью, решение этой проблемы всё же существует. Нужно сбросить пароль или пин-код, а для этого потребуется ввести пароль от аккаунта Microsoft. На почту придёт код подтверждения, после ввода которого можно задать новый пин-код. Если использовать его, система будет разблокирована без необходимости ждать два часа.
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