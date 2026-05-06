Chrome крадёт на вашем компьютере 4 ГБ. Как освободить место?

Браузер Google Chrome на операционных системах Windows и macOS может самостоятельно загружать локальную ИИ-модель Gemini Nano, не запрашивая разрешения пользователя. Файл weights.bin размером около 4 ГБ помещается в папку OptGuideOnDeviceModel и используется для встроенных функций браузера, включая Prompt API, инструмент «Помощь с написанием» (Help Me Write) и анализ подозрительных сайтов.К сожалению, в интерфейсе браузера нет возможности отказаться от скачивания Gemini Nano или удалить уже скачанную модель. Хуже всего то, что в России нейросетевые возможности Chrome не работают из-за географических ограничений, поэтому нет никакого смысла выделять в накопителе место для ненужных файлов.

Чтобы проверить наличие Gemini Nano на вашем компьютере, откройте в Chrome страницу chrome://on-device-internals/ или вручную перейдите в соответствующую папку. На Windows путь выглядит следующим образом: C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\OptGuideOnDeviceModel. На macOS папка расположена по адресу ~/Library/Application Support/Google/Chrome/OptGuideOnDeviceModel/. Если внутри обнаружен файл weights.bin размером примерно 4 ГБ, значит модель установлена на компьютере. Удалять его бесполезно, он снова скачается при следующем запуске Chrome.Для полноценного удаления Gemini Nano и предотвращения повторного скачивания выполните четыре действия. В адресной строке Chrome введите chrome://flags, затем найдите параметры Enables optimization guide on device и Prompt API for Gemini Nano — и отключите их. После изменения настроек перезапустите браузер и удалите папку OptGuideOnDeviceModel вместе с содержимым.