Одна из самых неприятных вещей, которая может произойти с современным человеком, — когда его смартфон перестаёт включаться по непонятной причине. Вы сразу теряете связь с внешним миром — нельзя ни позвонить, ни написать кому-нибудь, и с вами тоже никто не сможет связаться.

В случае с iPhone причины возникновения проблемы могут быть разными, и соответственно она может решаться несколькими способами.

Способ 1: принудительный перезапуск
Способ 2: использование Reiboot (без потери данных)
Способ 3: восстановление через iTunes (с потерей данных)
Способ 4: восстановление в режиме DFU
Способ 5: отнесите iPhone в ремонтную мастерскую

Способ 1: принудительный перезапуск

Иногда iPhone может не включаться из-за некритичного программного сбоя (например, переполненности или ошибок в оперативной памяти). В данном случае проблема решится принудительным перезапуском устройства. Удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, пока iPhone не выключится, а затем включите его снова. Если проблема не повторится в течение нескольких минут или часов, беспокоиться не о чем. Единичные и редкие зависания не говорят о том, что с вашим айфоном что-то не так.

Способ 2: использование Reiboot (без потери данных)

Reiboot — одна из лучших программ для восстановления работоспособности iPhone. Она доступна для Windows и Mac и способна решить проблемы, вызывающие сбой устройства, без уничтожения пользовательских данных в накопителе. Все ваши файлы (фотографии, видео и пр.), настройки и установленные приложения и игры останутся нетронутыми.

Программа Reiboot сканирует системные данные, выявляет в них ошибки и устраняет их. Она совместима со всеми версиями iOS (включая самые новые iOS 15.x) и большинством моделей iPhone (в том числе с линейкой iPhone 13). ReiBoot может в том числе исправить ошибку, из-за которой на iPhone отображается чёрный экран или iPhone застревает в режиме восстановления (ошибка support.apple.com/iphone/restore).



С помощью Reiboot можно решить множество различных проблем:

  • iPhone «заморожен»
  • iPhone продолжает перезагрузку
  • iPhone не выключается
  • Экран не включается
  • Face ID не работает
  • iPhone не заряжает аккумулятор
  • iPhone застрял в режиме наушников
  • iPhone не звонит
  • iPhone ушёл в бесконечный цикл перезагрузки
  • iPhone не восстанавливается
  • iPhone не перезапускается
  • Компьютер не распознает iPhone
  • Экран не меняет ориентацию
  • iPhone застрял в портретном режиме
  • iPhone не выходит из режима самолета
  • iPhone не выходит из режима «не беспокоить»
  • iPhone застрял на сообщении «нет сервиса»
  • iPhone застрял на процессе выключения

Пользоваться программой Reiboot очень просто, у неё интуитивно понятный интерфейс и нет запутанных действий. В видеоинструкции наглядно показано, как можно за несколько минут решить проблему, из-за которой iPhone не включается.




Как использовать Reiboot:

  1. Скачайте программу с официального сайта, установите её и запустите
  2. Подключите iPhone к компьютеру с помощью кабеля
  3. Нажмите «Начать» и выберите, какая проблема возникла с вашим iPhone
  4. Нажмите «Исправить сейчас»
  5. Выберите способ восстановления («Стандартный ремонт», если проблема не сложная, или «Глубокий ремонт», если проблема более серьёзная)
  6. Следуйте инструкции, которую покажет программа. Они зависят от того, какую проблему с iPhone вы пытаетесь решить
  7. Если всё сделано правильно, Reiboot за несколько минут восстановит работоспособность вашего айфона
Способ 3: восстановление через iTunes (с потерей данных)

Вы можете попробовать восстановить работоспособность iPhone с помощью программы iTunes, которая позволяет сбросить устройство к заводским настройкам или восстановить прошивку из сохранённого ранее бэкапа. Подключите iPhone к компьютеру USB-кабелем, запустите iPhone, и если устройство будет обнаружено программой, выберите опцию восстановления. Если на вашем iPhone возникла серьёзная проблема (например, с одним из аппаратных компонентов), iTunes вряд ли обнаружит его. Кроме того, при таком способе восстановления вы гарантированно потеряете данные на своём iPhone (если не успели сохранить их резервную копию).

Способ 4: восстановление в режиме DFU

DFU — специальный режим, служащий для восстановления или полной переустановки прошивки. При переустановке прошивки через DFU происходит прошивка загрузчика, прошивка любых дополнительных модулей, создание с нуля разделов файловой системы и прошивка системных разделов, а при восстановлении производится только проверка целостности файловой системы и команда на сброс контента и настроек.

Как войти в режим DFU: 

  • Подключите устройство с помощью кабеля к компьютеру.
  • Выключите устройство
  • Убедитесь, что устройство завершило все операции и отключилось.
  • Приготовьтесь к отсчету времени.
  • Одновременно нажмите кнопку Home (или кнопку уменьшения громкости) и кнопку Power, удерживайте их нажатыми в течение 10 секунд.
  • Отпустите кнопку Power, продолжая удерживать кнопку Home (или кнопку уменьшения громкости).
  • Держите клавишу Home, пока iTunes не определит новое устройство в режиме восстановления (это займёт примерно 10-20 секунд).
  • Теперь можно прошивать устройство. Для восстановления на актуальную версию iOS просто соглашайтесь с тем, что предлагает программа: iTunes самостоятельно скачает прошивку и проведёт все необходимые манипуляции.

Способ 5: отнесите iPhone в ремонтную мастерскую

Возможно, вам некогда разбираться в проблемах, которые возникают в работе вашего айфона. В этом случае стоит довериться профессионалам из сервисного центра, и лучше, чтобы у него был сертификат от Apple — так можно быть уверенным, что ремонт будет качественным и быстрым. На время ремонта (а это обычно занимает несколько дней) вам потребуется другой смартфон или сотовый телефон, будьте к этому готовы.

Выводы

На наш взгляд, программа Reiboot предлагает оптимальный вариант восстановления работоспособности iPhone после сбоя. Она простая, но очень мощная. Для её использования не требуются какие-либо особые навыки, и вы можете сэкономить немало средств и времени, если не понесёте свой iPhone в ремонт, а почините его самостоятельно.


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