Что делать, если ноутбук не включается?

Сбои программного обеспечения

Что можно сделать дома перед походом в СЦ (сервисный центр)

Попробуйте другую зарядку

Проверьте емкость аккумулятора ноутбука (если он съемный)

Отключите все внешние устройства

Попробуйте перезагрузить устройство (аппаратный сброс / Hard Reset)

Ни один из домашних способов не помог, и ноутбук не включается при нажатии на кнопку включения или не загружается.

Есть явные признаки физических повреждений (удар, следы жидкости).

Ощущался запах гари или был виден дым.

Ноутбук включается, но сразу выключается или перезагружается в цикле.

Вы подозреваете неисправность материнской платы, видеокарты или процессора.

Диагностика показала проблему с матрицей или шлейфом (и вы не готовы менять их сами).

Вывод

Разряженная или неисправная батарея ноутбука. Если ноутбук перестал включаться от батареи, но работает от сети — проблема в аккумуляторе или контроллере заряда. Иногда при полном выходе батареи из строя ноутбук может не запускаться даже с подключенным исправным адаптером.Повреждение разъема питания на корпусе ноутбука. Разъем мог отойти от материнской платы или быть физически сломан.Проблемы на материнской плате. Короткое замыкание, сгоревшие компоненты (особенно связанные с цепями питания), неисправность контроллера питания. Серьезная поломка, часто требующая замены платы.Неисправность кнопки питания. Механическая поломка самой кнопки включения или шлейфа, идущего от нее к плате. При нажатии кнопки ничего не происходит.Проблемы с дисплеем. Неисправность матрицы экрана, шлейфа или инвертора (на старых моделях). Ноутбук включается (слышен шум вентиляторов, горят индикаторы), но экран остается черным. Экран не включился, хотя система работает.Сбой видеокарты (дискретной или интегрированной). Аналогично — признаки работы есть, но изображения нет.Проблемы с оперативной памятью (ОЗУ). Плохой контакт планок памяти или их выход из строя часто приводит к отсутствию запуска. Могут быть короткие звуковые сигналы (если есть спикер) или циклические перезагрузки.Неисправность жесткого диска (HDD/SSD). Хотя обычно система все же пытается загрузиться (выдает ошибку), в некоторых случаях серьезная поломка накопителя может препятствовать даже начальным этапам запуска BIOS/UEFI.Перегрев. Сильное загрязнение системы охлаждения может привести к мгновенному отключению при попытке включения (срабатывает защита) или невозможности завершить загрузку.Повреждение после удара или залития. Механические повреждения или коррозия после попадания жидкости — очевидные причины, почему ноутбук не включается.Сбой BIOS/UEFI. Повреждение микропрограммы базовой системы ввода-вывода (например, после неудачного обновления) может полностью заблокировать запуск. Ноутбук не запускается даже до появления логотипа производителя.Критическая ошибка загрузчика операционной системы. Система пытается загрузиться (горят индикаторы, работает вентилятор, может мелькнуть логотип производителя), но потом останавливается на черном экране или выдает сообщение об ошибке (например, «No bootable device», «Boot failure»). Не загружается ноутбук при включении, что делать — это как раз про этот случай. Жесткий диск может быть исправен, но загрузчик Windows/Linux/macOS поврежден.Конфликт драйверов или ПО. Проблемные драйверы или ПО, загружаемое на раннем этапе, могут приводить к зависанию сразу после включения.Прежде чем нести ноутбук в ремонт, попробуйте выполнить эти шаги. Они помогут диагностировать простые проблемы или даже устранить их.Это первое, что нужно сделать, если ноутбук не включается при нажатии на кнопку включения и не показывает признаков жизни. Найдите совместимый блок питания (обязательно проверьте вольтаж (V) и силу тока (A) — они должны соответствовать требованиям вашего ноутбука, указанным на его корпусе или старом адаптере).Убедитесь, что кабель адаптера плотно вставлен в розетку, в сам адаптер и в разъем на корпусе ноутбука. Пошевелите штекер в разъеме — иногда контакт пропадает из-за люфта.Проверьте, загорается ли индикатор питания на ноутбуке или адаптере при подключении. Если с другим адаптером индикатор загорелся и ноутбук запустился — проблема в зарядном устройстве.Выньте батарею. Подключите ноутбук к сети с помощью заведомо исправного адаптера. Попробуйте включить ноутбук без батареи.Если он включился — проблема может быть в аккумуляторе. Попробуйте вставить его обратно (при выключенном ноутбуке) и проверить, заряжается ли он (горит ли индикатор заряда). Если нет, или ноутбук снова не включается только от батареи — аккумулятор вышел из строя.Для ноутбуков с несъемной батареей: Этот шаг пропустите или выполните, наблюдая за индикатором заряда при подключении адаптера.Выньте все USB-флешки, внешние диски, мыши, клавиатуры, принтеры, карты памяти из слота, отключите док-станции. Отсоедините внешний монитор, сетевой кабель (Ethernet). Оставьте только блок питания. Попробуйте включить ноутбук. Иногда конфликтующее или неисправное внешнее устройство блокирует запуск системы. Если после отключения всего лишнего ноутбук запускается — подключайте устройства по одному, чтобы найти виновника.Этот метод часто помогает при «зависании» контроллера питания или памяти, с его помощью снимается остаточное статическое электричество.Отсоедините адаптер питания и выньте батарею (если это возможно). Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15-30 секунд. Это полностью разрядит остаточные токи на материнской плате. Если батарея несъемная, отключите адаптер и удерживайте кнопку питания 30-60 секунд. Подключите только адаптер питания (батарею пока не вставляйте). Попробуйте включить ноутбук. Если экран включился — отлично! Теперь, при выключенном ноутбуке, можно вставить батарею обратно.Если не помогло, повторите процедуру, но после удержания кнопки оставьте ноутбук без питания и батареи на 10-15 минут, затем снова подключите адаптер и пробуйте включить.Проверьте изображение на внешнем мониторе. Если ноутбук включается (слышны звуки работы), но экран черный, подключите внешний монитор или ТВ через HDMI или VGA. Включите ноутбук и внешний монитор. Переключите источник сигнала на мониторе (кнопка Input/Source). Если на внешнем экране появилось изображение — проблема в матрице, шлейфе или видеокарте ноутбука. Это поможет диагностике.Попробуйте запустить с минимальной конфигурацией (для продвинутых). Если есть подозрение на оперативную память или жесткий диск, и ноутбук позволяет легко получить доступ к компонентам. Отключите адаптер, выньте батарею. Откройте отсек с оперативной памятью и накопителем. Оставьте только одну планку ОЗУ (если их несколько), переставьте ее в другой слот. Попробуйте запустить ноутбук. Если не помогло, попробуйте другую планку (если она есть).Отсоедините жесткий диск (или SSD). Попробуйте включить ноутбук. Если он запустился до BIOS/UEFI (появился логотип производителя или настройки BIOS) и завис с сообщением об отсутствии загрузочного устройства — значит, проблема, вероятно, в накопителе или операционной системе. Если ноутбук по-прежнему не включается — проблема глубже (материнская плата, процессор).Обратите внимание на индикаторы и звуки. Мигают ли индикаторы (питание, батарея, HDD) при попытке включения? Как именно (постоянно, определенными сериями)? Издает ли ноутбук звуковые сигналы (пищит)? Количество и длительность писков часто указывают на конкретную неисправность (коды ошибок BIOS). Сверьтесь с руководством к вашему ноутбуку.Если есть возможность и ноутбук запускается, но не загружает ОС, постарайтесь сделать резервную копию важных данных (через LiveCD/USB или подключив диск к другому компьютеру).Сообщите в сервисном центре все шаги, которые вы предпринимали, и симптомы неисправности — это ускорит диагностику.Что делать, если ноутбук не включается? Главное — не паниковать и действовать системно. Начните с проверки самого очевидного — питания и батареи. Выполните аппаратный сброс. Отключите все лишнее. Проверьте вывод на внешний монитор. Часто проблема решается на этом этапе. Если же все попытки тщетны — причины, по которым может не включиться ноутбук, скорее всего, серьезные, и потребуется профессиональная диагностика в сервисном центре. Помните, что регулярное резервное копирование данных — лучшая страховка от любых неожиданностей!