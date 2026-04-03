Что делать, если приставка Apple TV не включается? Есть неожиданный виновник, о котором почти никто не знает

Фархад


Каким бы продуманным ни был гаджет, рано или поздно он может выйти из строя. Причём сегодня в большинстве случаев виновата программная часть, а не железо. В нашем случае приставка Apple TV 4K внезапно начала перезагружаться по кругу. Логотип, черный экран и снова логотип. Прошить или сбросить этот девайс без похода в сервис Apple невозможно, но что тогда делать в такой ситуации? Оказалось, проблема кроется в самом странном месте, а решить её можно за пару секунд. Рассказываем, как починить Apple TV 4K.

В чём заключается проблема и как она проявилась? Сценарий обычно выглядит одинаково у всех: приставка включается, начинает загрузку и резко уходит в перезапуск без явной причины. При этом экран может даже не доходить до интерфейса. Многие начинают грешить на прошивку или перегрев, но в реальности проблема кроется в пульте. И это не залипшая кнопка, а непонятный сбой прошивки, из-за чего он провоцирует постоянные команды на выключение.

Для начала нужно точно выявить виновника. Отнесите пульт подальше от ТВ-приставки, например, в дальнюю комнату. Достаточно выйти из зоны действия Bluetooth (10-15 м). Если приставка загрузится нормально, значит, вина точно в Siri Remote.



Теперь вам предстоит сбросить пульт по следующей схеме:
  • Зажмите кнопку «Назад» (или «Меню») и «Уменьшение громкости» на 5-10 секунд;
  • Дождитесь, пока приставка загрузиться до конца и определит пульт;
  • Готово!


Если не помогло, попробуйте полностью отключить Apple TV от сети на 2-3 минуты. После включите её без пульта, предварительно сбросив его. Также есть и нестандартный вариант — оставить устройство в цикличной перезагрузке на длительное время: иногда система сама выходит из сбоя и загружается нормально.



Ну, а если у вас не загорается индикатор, как это было у меня в прошлом году, вам придётся нести приставку в сервис. К счастью, замена компонентов питания на плате обойдётся до 5 тысяч рублей, а чинят их в любой компьютерной мастерской.
Комментарии

kardigan
+4400
Лучший вариант сразу отключить apple tv от сети на пару минут, желательно выдернув шнур из приставки. После, когда его вставите, всё вернётся на круги своя. ( если не поможет-перегрузите пульт как аффтор советует🤣
4 апреля 2026 в 17:52
