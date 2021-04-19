Администрация WhatsApp обозначила дату, начиная с которой мессенджер перестанет работать у пользователей, не принявших обновлённое соглашение. Изначально отключение таких пользователей было намечено на 8 февраля, однако после критики дата была смещена на 15 мая.
«Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая. Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт. Однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении», — написано в блоге WhatsApp.
Если не принимать соглашение или отказаться от новых условий, будет невозможно отправлять и получать сообщения в WhatsApp, а также принимать и совершать голосовые звонки и видеовызовы.
Начиная с 15 мая WhatsApp перестанет работать у тех пользователей, которые откажутся принимать обновлённое соглашение. Чтобы это не произошло, достаточно запустить мессенджер и согласиться с новыми условиями предоставления услуг. Изменений в соглашении очень много и они достаточно фундаментальные, именно поэтому администрация WhatsApp не могла просто оповестить пользователей о них, ей требуется получить прямое согласие или отказ.
Изменения в WhatsApp касаются работы с персональными данными: условия предоставления услуг предусматривают обязательную передачу пользователями своих данных в рекламную систему соцсети Facebook и «семейство приложений Facebook» для анализа их привычек и вкусов. При этом WhatsApp не предоставляет возможность отказа от передачи личных данных, если пользователь хочет продолжить пользоваться мессенджером, хотя и позволяет выгрузить историю переписки:
До 15 мая вы сможете экспортировать историю своих чатов на платформах Android и iPhone, а также скачать отчёт о своём аккаунте. Если вы хотите удалить свой аккаунт на платформах Android, iPhone или KaiOS, мы надеемся, что вы пересмотрите своё решение. Удаление аккаунта является необратимым процессом. Резервные копии и вся история ваших сообщений будут удалены, и вы покинете все группы WhatsApp, в которых состоите.Также существует способ перенести переписку из WhatsApp в Telegram.
Неизвестно, какая судьба постигнет WhatsApp в России после введения новых условий. Дело в том, что по новому законодательству пользователь может сам выбирать, какие данные он желает предоставить соцсети или мессенджеру, а также должен иметь возможность в любой момент отозвать предоставленные данные. WhatsApp вряд ли будет соответствовать российскому законодательству, а ИБ-эксперты опасаются, что данные россиян, пользующихся этим мессенджером (включая их переписку, переговоры и файлы, которыми они обмениваются), могут использоваться не только в рекламных целях, но и оказаться у американских спецслужб.
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Не люблю когда пишут за всех.