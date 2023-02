Epic Games Store отобрал игру Dishonored: Death of the Outsider. Как вернуть её в коллекцию?

Игровой магазин Epic Games продолжил практику отзыва приобретённых игр у жителей России и Беларуси. В январе они лишились игры Kerbal Space Program, которая участвовала в предновогодней раздаче, а на этой неделе из библиотеки исчезла игра Dishonored: Death of the Outsider, которую начали отдавать бесплатно на прошлой неделе.Игра Dishonored: Death of the Outsider издана компанией Bethesda, которая в марте прошлого года прекратила продажи в России и Беларуси. Очевидно, что у этой игры есть региональные ограничения в Epic Games Store, но они не были применены вовремя, поскольку раздача была бесплатной. Пользователи, успевшие приобрести её, получают на электронную почту чек возврата на сумму 0,00 руб.Если вы получили эту игру, а теперь она у вас исчезла или не запускается, не расстраивайтесь. Раздача продлится вплоть до 9 февраля 16:00 по московскому времени, а это значит, что вы снова можете добавить её в свою коллекцию. Для этого нужен аккаунт Epic Games, привязанный к любой стране, против которой в США и Европе не введены санкции, а также VPN, позволяющий заменить IP-адрес с российского или белорусского на какой-нибудь другой.