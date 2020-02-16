Команда Unc0ver обновила свою утилиту для взлома смартфонов Apple до версии 4.0. Теперь с её помощью можно джейлбрейкнуть iPhone XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro и 11 Pro Max, работающие на iOS с версии 13 по 13.3. Unc0ver обладает полной поддержкой Cydia и Substrate.
Обновлённая утилита не поддерживает более ранние модели iPhone, для их взлома можно воспользоваться утилитой Checkra1n.
Как сделать джейлбрейк с помощью Unc0ver 4.0
Удалите обновление iOS, зайдя в «Настройки» → «Основные» → «Хранилище iPhone» и перезагрузите устройство. Создайте бэкап всех ценных данных.
Установите приложение AltStore на iPhone, а для этого:
Скачайте AltServer на компьютер и запустите его. Подключите свой iPhone к компьютеру кабелем через USB. Нажмите на иконку AltServer в меню, выберите Install AltStar и нажмите на название своего iPhone. Потребуется ввести логин и пароль от Apple ID.
На домашнем экране iPhone появится иконка приложения AltStore. Не отключая iPhone от компьютера запустите на смартфоне Safari, перейдите на сайт Unc0ver.dev и скачайте новейшую версию утилиты Unc0ver.
После скачивания запустите её и, когда будет предложено, где её открыть, выберите AltStore. Начнётся процесс инсталляции джейлбрейк-утилиты. Возможно, потребуется ещё раз ввести логин и пароль от Apple ID для получения подписи к сертификату.
Запустите Unc0ver на смартфоне, нажмите кнопку Jailbreak и подождите, пока будет осуществлён взлом. Устройство сделает респринг в ходе этого процесса, а на домашнем экране появится иконка Cydia.
Если в процессе взлома возникнет ошибка, перезапустите iPhone, откройте приложение Unc0ver и ещё раз нажмите Jailbreak.
Взлом с помощью Unc0ver 4.0 осуществляется гораздо быстрее и проще в сравнении с утилитой Checkra1n. Unc0ver задействует AltServer, который доступен на Windows и macOS.
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А возможно ли теоретически написать приложение, которое будет загружать с сервера задание и кликать, считывать с экрана и тд. Нужно это для автоматизации действий в фейсбуке.
На андроиде такое возможно. А вот прокатит ли такое в iOs? Естественно iphone с джейлом.