Как быстро перевести компьютер или ноутбук в экономичный или высокопроизводительный режим

Опытные пользователи знают, что в Windows есть настройки энергопотребления. Они позволяют переключаться между тремя режимами — высокая производительность, сбалансированная схема и экономия энергии. От выбранного режима зависит производительность устройства и потребление электричества, которое влияет на счёт от энергоснабжающей компании (если у вас мощный ПК) или автономность работы от аккумулятора (если у вас ноутбук или планшет).Когда вы оставляете компьютер на ночь, чтобы он качал файлы, или используете его для воспроизведения музыки, есть смысл переводить его в экономный режим, а когда работаете или играете, для повышенного комфорта стоит включать высокую производительность. К сожалению, настройки питания запрятаны очень далеко (нужно открыть «Панель управления» и найти в ней утилиту «Электропитание»). Но есть гораздо более простой способ: можно переключать режимы через «Центр мобильности Windows».Кликните правой кнопкой мыши на меню «Пуск» или нажмите Win + X, в появившемся меню выберите «Центр мобильности» и в появившемся окне выберите схему питания.Чтобы в дальнейшем запускать эту утилиту ещё быстрее, закрепите её в панели задач, тогда она будет запускаться всего по одному клику.Каждую из схем питания можно гибко настроить — например, указать, нужно ли вам, чтобы монитор отключался и через какое время бездействия это должно происходить, или выбрать максимальную производительность процессора. Для этого нажмите на строку поиска в меню «Пуск» или на панели задач, напишите «Панель управления», запустите найденную утилиту и перейдите в раздел «Электропитание». Далее нажмите «Настройка схемы электропитания», а затем «Изменить дополнительные параметры питания» и в открывшемся окне настройте схему (например, можно уменьшить максимальное состояние процессора, чтобы компьютер работал ещё экономичнее).