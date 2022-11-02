Энтузиасты обновили до Android 13 все популярные смартфоны, даже очень старые

Сайт XDA-Developers составил список устройств, которым доступны неофициальные прошивки на основе Android 13. В нём 18 брендов:
- Asus
- Essential
- HTC
- Lenovo
- LG
- Motorola
- Nokia
- Nothing
- OnePlus
- Oppo
- Raspberry Pi
- Razer
- Realme
- Samsung
- Sony
- Xiaomi
- ZTE
Для каждого бренда приводятся модели, которые можно обновить, со ссылками на скачивание рекавери, прошивок и прочих сопутствующих файлов. Также приводятся ссылки на скачивание файлов для установки сервисов и приложений Google на тот случай, если их нет в неофициальной прошивке (что случается довольно часто).
Если проанализировать список, можно обнаружить очень древние модели, давно заброшенные производителями — например, Galaxy S III и Galaxy Note II и, вышедшие в 2012 году. Изначально на них был установлен Android 4.0 и 4.1, и официально они обновились лишь до Android 4.3 и 4.4 соответственно. Также, к примеру, можно обновить Essential Phone PH-1, производитель которого закрылся в начале 2020 года, оставив пользователей этой модели с Android 10.