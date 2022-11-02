Android 13

Энтузиасты обновили до Android 13 все популярные смартфоны, даже очень старые

Александр


Сайт XDA-Developers составил список устройств, которым доступны неофициальные прошивки на основе Android 13. В нём 18 брендов:

  • Asus
  • Essential
  • Google
  • HTC
  • Lenovo
  • LG
  • Motorola
  • Nokia
  • Nothing
  • OnePlus
  • Oppo
  • Raspberry Pi
  • Razer
  • Realme
  • Samsung
  • Sony
  • Xiaomi
  • ZTE

Для каждого бренда приводятся модели, которые можно обновить, со ссылками на скачивание рекавери, прошивок и прочих сопутствующих файлов. Также приводятся ссылки на скачивание файлов для установки сервисов и приложений Google на тот случай, если их нет в неофициальной прошивке (что случается довольно часто).

Если проанализировать список, можно обнаружить очень древние модели, давно заброшенные производителями — например, Galaxy S III и Galaxy Note II и, вышедшие в 2012 году. Изначально на них был установлен Android 4.0 и 4.1, и официально они обновились лишь до Android 4.3 и 4.4 соответственно. Также, к примеру, можно обновить Essential Phone PH-1, производитель которого закрылся в начале 2020 года, оставив пользователей этой модели с Android 10.
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