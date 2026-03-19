Эта утилита прокачает ваш Mac не только визуально. Добавляем многофункциональный Dynamic Island бесплатно

Уже несколько лет инсайдеры заверяют, что в одном из следующих поколений MacBook мы наконец-то получим функциональный вырез по типу Dynamic Island вместо обычной чёлки. Но пока Apple не спешит нас баловать такими инновациями. Зато энтузиасты под ником Ebullioscopic создал утилиту Atoll, которая добавляет Dynamic Island на любой Mac. Рассказываем, для чего она нужна и как её установить.

Перейдите по этой ссылке на GitHub и скачайте файл dmg;

Запустите его и перетащите значок Atoll в «Программы»;

Откройте Atoll и выдайте нужные разрешения;

Теперь можете настроить интерфейс и выбрать нужное под себя;

Готово!

Если вы считаете, что Dynamic Island — чисто фича iPhone, то пора пересмотреть мнение. На Mac эта идея тоже отлично приживается, особенно если хочется быстрых действий и визуального контроля прямо в верхней части экрана. Причём реализовано это не на уровне баловства, а как реально удобный инструмент на каждый день.Главная идея приложения Atoll — сократить количество лишних действий. Вместо того чтобы открывать отдельные окна, искать нужные функции или переключаться между приложениями, всё выносится в компактную интерактивную область сверху. Это особенно удобно при работе с мультимедиа, файлами и быстрыми задачами вроде таймеров или передачи данных.Плюс это банально ускоряет работу. Перетащил файл — отправил через AirDrop. Нажал — переключился трек. Всё максимально быстро и без лишних настроек. Для тех, кто работает за Mac по 8+ часов в день, такие мелочи дают ощутимый буст к комфорту.Утилита Atoll работает в двух режимах: либо имитирует вырез на экране MacBook, либо превращает верхнюю часть внешнего монитора в полноценный Dynamic Island. При этом в приложении доступна гибкая кастомизация: можно менять размеры, поведение, анимации и сценарии работы.Из полезного — быстрый AirDrop через drag-and-drop (просто перетаскиваем файлы), встроенный таймер и менеджер буфера обмена. Также есть управление воспроизведением в Apple Music и Spotify прямо из «острова». Плюс поддерживаются расширения для сторонних приложений, включая BetterDisplay, что открывает дополнительные сценарии использования.Но самое прикольное — система уведомлений и интерактивных виджетов. Atoll умеет показывать системные события, статус задач и взаимодействовать с приложениями, превращаясь в универсальный хаб для быстрых действий.Atoll распространяется абсолютно бесплатно. Вот как её скачать:Сразу отметим, что утилита работает только на Mac с чипами M-серии и macOS 14 и новее.В итоге получаете простой, но очень мощный инструмент, который реально меняет взаимодействие с macOS и делает его быстрее и удобнее.